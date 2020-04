"Hayatımın her anının kıymetini biliyorum" Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı, evde geçirdiği zamanını MAG okurları için paylaştı.

İşinin başına döneceği iple çektiğini ifade eden ünlü tasarımcı, " Şu anda mağazalarımız kapalı olduğu için öncelikle işimin başına dönmeyi istiyorum" dedi. Sürekli şükreden ve farkındalığı yüksek biri olduğunu belirten Bağzıbağlı, " Her gün zaten her şeyi kaybedebilirim ya da ölebilirim gibi yaşıyorum ve hayatın her anının kıymetini biliyorum" diye belirtti.

Tüm Dünya'yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı tasarımcı, " Bu süreçte küçük çocuklara üzülüyorum ve yeni doğacak olan bebeklere, onların annelerine…Zor bir süreç yeni jenarasyon için. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

