Hayatımın en mutlu günü
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Hayatımın en mutlu günü

13.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:30
Hayatımın en mutlu günü

'HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ'Tuulikki Joan Daly adını verdikleri kızının 11 Şubat'ta dünyaya geldiğini duyuran Hosk "Seninle tanıştığım gün, hayatımın en mutlu günü. Seni dünyaya getirdiğim an hayatımın en gurur duyduğum anı" diye yazdı.

'HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ'

Tuulikki Joan Daly adını verdikleri kızının 11 Şubat'ta dünyaya geldiğini duyuran Hosk "Seninle tanıştığım gün, hayatımın en mutlu günü. Seni dünyaya getirdiğim an hayatımın en gurur duyduğum anı" diye yazdı.

İSMİNİN ESİN KAYNAĞI

Elsa Hosk, kızının isminin de hayatında tanıdığı iki güçlü kadından esinlenerek verdiğini ifade etti. Minik bebeğin adı Tuulikki Joan, esin kaynağını Hosk'un annesi ile Tom Daly'nin büyükannesinden alıyor.

'SENİ SONSUZA KADAR SEVECEĞİZ'

Elsa Hosk, paylaşımını "Seni sonsuza kadar seveceğiz" diye bitirdi. Modelin bu paylaşımına hem meslektaşlarından hem de takipçilerinden beğeni ve tebrik yağdı.

Kaynak: Hürriyet

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