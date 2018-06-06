Pilot, Çatlayan Cam ve Fırtına Yüzünden Önünü Göremeden Piste İndi

American Airlines şirketine ait uçak dolu fırtınasına yakalanınca, yolcular panikledi. Uçağın burnu ve ön camı, yaşanan dehşetin çok da yersiz olmadığını gösteriyor. Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilot, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.

DOLU FIRTINASINA YAKALANARAK SARSILMAYA BAŞLADI

Pazar günü San Antonio'dan Phoenix'e gitmek üzere havalanan American Airlines uçağı, dolu fırtınasına yakalanarak sarsılmaya başladı. Şoke olan yolculardan bazıları ağlamaya ve bağırmaya başladı.

EL PASO'YA İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDI

Airbus A319 tipi uçak, aldığı hasarlardan sonra El Paso'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

PİLOTLAR ÖNÜNÜ GÖRMEDEN PİSTE İNİŞ YAPTI

Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilot, uçağı sağ salim indirmeyi başardı. Uçağın burnundaki ve ön camındaki hasar, gören herkesi şaşırttı.

HAYATIMIN EN KORKUNÇ UÇUŞU

Ne kadar büyük bir tehlike atlattığını fark eden yolcular, "Hayatımın en korkunç uçuşu!" ve "Fotoğraflara bakınca hâlâ içim ürperiyor" gibi ifadelerle yaşadıkları korkuyu anlattı.