14.10.2019 12:20

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilciliği, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Tekirdağ İş Kurumu arasında "Hayatımın Denetimi Elimde" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Projeyle 24 ay alanında uzman kişilerden eğitim alacak 16 kadın yükümlü çeşitli işlerde istihdam edilecek.

Tekirdağ Adliye Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen ve Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı katıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Karakoç, denetimli serbestlik altındaki kadın yükümlülerin meslek sahibi olmamaları veya mesleki yeterliliklerinin olmaması ve dezavantajlı olmaları sebebiyle iş bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Karakoç, iş bulmakta sorun yaşayan yükümlü kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegre olmalarında güçlük yaşadıklarını belirterek, "Bizler projemizde öncelikle toplumda ekonomi kaynaklı kadın bazlı mükerrer suçların önlenerek Denetimli Serbestlik altındaki kadın yükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu projeyle kadın yükümlülerimiz topluma entegre konusunda ihtiyaçları olan farkındalık oluşturularak yaşam kalitelerinin artırılması sağlanacaktır. " dedi.

KADEM Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin denetimli serbestlikten yaralanan kadınların topluma kazandırılması ve entegrasyonu için öncelikli istihdam edilip, rehabilitasyonlarını sağlayıp ekonomik kaynaklı kadın suçlarının önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin de kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması ve ekonomik özgürlüğünü kazanmasına katkı sunacak bir projede yer aldıkları için mutlu olduğunu aktardı.

Tekirdağ İŞKUR Müdürü Esen ise yükümlü kadınların topluma kolay entegre olmalarını sağlamak ve iş güçü piyasasına hazırlamak amacıyla, kadınların danışmanlık hizmetleri ve meslek eğitimi kurslarında faydalanmalarının sağlanacağını ifade etti.

KADEM Tekirdağ Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Meral Diktaş da proje hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA