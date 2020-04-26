'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgını önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.View on euronews Kaynak: Euronews.com