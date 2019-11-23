Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli
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Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı ile dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli" dedi.

23.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:14
Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı ile dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli" dedi.

İsmail Kahraman Kültür Merkezinde açılan 2'nci Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, açıklamalarda bulundu. UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı itibariyle dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını ifade eden Yazıcı, "Yine yapılan bir araştırmaya göre; insanlarımız günlük aktiviteleri içerisinde okumaya ayırdığı zaman 7 dakika olduğu tespit edildi. Bizim milli kütüphanemizde bir milyonu aşkın yayın sayımız var. Külliyede ülke standartlarının üzerinde olacak bir kütüphanenin de yapımı bitmek üzere. Okumayı günlük hayatın bir parçası haline getirmeliyiz. 81 ilde üniversite açarsınız, üniversite sayılarını 70'lerden alıp 220'lere taşırsınız, eğitimin altyapısı ile ilgili bütçe imkanlarını zorlayabilirsiniz ama bunlardan da önemli olan okuma alışkanlığını geliştirmektir. Bu konuda seferberlik yapmalıyız. Rize Merkez Muhtarlar Derneği'ni bu etkinliği düzenlemesinden dolayı kutluyorum. Açılışa davet edilince seve seve geldim. Mesela pepeçura etkinliğine gelemedim. O etkinlik için programımı boşaltmadım ama bu etkinliğe geldim. Çünkü bu etkinlik çok önemli. Etkinliğin ana teması 'önce oku' olarak belirlendi. Eğer biz de okuma alışkanlığımızı geliştirirsek ilişkilerimiz daha fazla gelişecek ve yumuşayacaktır" dedi.Açılışın ardından fuarı gezen protokol üyeleri satın aldıkları kitapları çocuklara hediye etti. 


Kaynak: DHA
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