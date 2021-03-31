Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı biyografisi!

Yazıcı, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiş ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) olmuştur. Peki, Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayati Yazıcı hayatı ve biyografisi nedir?

Yazıcı, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiş ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) olmuştur. Peki, Hayati Yazıcı kimdir? Hayati Yazıcı kaç yaşında, nereli? Hayati Yazıcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

Hayati Yazıcı 23 Mayıs 1952 yılında Çayeli, Rize'de doğan, Türk siyasetçidir.

HAYATI

Çocukluğu Rize'de geçti. Daha sonra üniversite tahsili için İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı. 1976 yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı hâkimliklerinde bulundu.

1984 yılı sonunda kamudaki görevinden ayrılarak İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı.

SİYASİ HAYATI

Avukatlık yaparken çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ve hukuk müşaviri olarak da görev yaptı.

Yazıcı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer alarak, partinin kurucu üyelerinden oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girdi. Kasım 2002'den itibaren beş yıl süreyle AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

22 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul'dan milletvekili seçildi. 60. Hükûmet'te devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevini üstlendi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde bu kez Rize milletvekili oldu. 61. Hükûmet'te gümrük ve ticaret bakanı olarak görev yapmıştır.

Yazıcı, AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyesi seçilmiş ve ardından Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) olmuştur.

KİŞİSEL HAYATI

Evli ve 2 çocuk babasıdır.