Hayati Yazıcı: "Genç, Dinamik Nüfusu Donanımlı Hale Üniversiteler Getirir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın konuşması

Törende belgelerin verilmesi "Genç, dinamik nüfusu donanımlı hale üniversiteler getirir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:

"Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur"

RİZE (AA) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur." dedi.

Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 13. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle üniversite konferans solununda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversitelerin şehre ışık tutan en önemli merkezler olduğunu belirtti.

Üniversiteleri halkın "Benim üniversitem" diyerek sahiplenilmesi gerektiğine ifade eden Yazıcı, bunu sağlayacak kişilerin yöneticiler olduğunu kaydetti.

AK Parti hükumetlerinin yıllık bütçeleri yaparken eğitim ve sağlık alanında kaynak aktarımını artırdıklarının altını çizen Yazıcı, "Bilgi en kıymetli güçtür. Genç, dinamik nüfusu donanımlı hale üniversiteler getirir. Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmek, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlere sahip gençlerle oluşur. Bunu gerçekleştirecek olanlar da üniversitelerdir. Elbette eğitim evde başlar ve topyekun devam eder ama donanımlı insan yetiştirilmesini beklediğimiz yer üniversitelerdir." diye konuştu.

Yazıcı, 2019 yılı bütçesinin de yüzde 17'sinin eğitime tahsis edildiğini hatırlatarak, "Bu da yaklaşık 161 milyar lira. 81 ilde üniversitemiz var. Vakıf üniversiteleri ile birlikte üniversite sayımız 208. Dünyada bazı ülkelerle kıyasladığımızda yeterli olmadığını bile söyleyebiliriz ama kısa zamanda bu alanda hamleci bir ruhla değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik. Araç gereç donanım anlamında çok büyük kazanımlar sağladık." ifadelerini kullandı.

Çağın bilgi çağı olduğunu ve bilgi üreten toplumların öne geçtiğini kaydeden Yazıcı, şöyle devam etti.

"Dünya ile yarışıyoruz. En küçük bir patent buluş, onu bulanın bulunduğu müessese ve muhitin farklılaşmasına yol açar. Hedeflerimiz var önümüzde 2023 Türkiye'si. Cumhuriyet bu milletin en büyük kazanımıdır. Böylesi kıymetli bir kazanımın yüzüncü yılında hedeflerimiz var. Bunların bir tanesi, 2023 Türkiyesi'ni dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına taşımak. Nasıl taşıyacağız? Nitelikli bilgi üretimi ve donanımlı beşeri kaynak oluşturarak sağlanır. Her ikisini sağlamanın yolu üniversitelerimiz dünyada emsalleri ile çok güçlü rekabet içerisinde hamleci ruha sahip olmaları ile sağlanır."

Yazıcı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılını kutladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi 1. Dünya Savaşında Osmanlı'yı tarumar etmeyi hedeflemiş İtilaf Devletleri, en zayıf anını Çanakkale'de taarruza geçtikleri anı hesaplamışlardır. İngiltere, Fransa başta olmak üzere kolonileri, Hindistan Avustralya, Yeni Zelanda ile birlikte Çanakkale'den Rusya'ya da bir koridor açmak ve Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u ele geçirmeyi hedeflemişlerdir ama iman Seyit Onbaşı, Yahya Çavuşlar o yoksulluk içerisinde, mühimmata erişimden uzak hiç kimsenin tahmin edemediği o mükemmel tarihi yazmışlardır. Bunlar bizim değerlerimiz. Hiç kimse o kahramanlık destanımıza toz kondurmamalı."

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman'ın yanısıra öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programın sonunda, projeleri ile patent almaya hak kazanan öğretim görevlilerine başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA