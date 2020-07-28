Hayatı kurtuldu ama gözlerini kaybetti, yavru kediye yuva aranıyor Kütahya'nın Emet ilçesinde kaptığı enfeksiyon sebebiyle sokakta ölmek üzere bulunan ve iki aydır tedavisi süren kedi gözlerini kaybetse de yaşama döndü.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaptığı enfeksiyon sebebiyle sokakta ölmek üzere bulunan ve iki aydır tedavisi süren kedi gözlerini kaybetse de yaşama döndü.

Emet ilçesinde enfeksiyon kaparak hastalanan yavru kedi için hayvanseverler harekete geçti. Yavru kedinin tedavisi için ilçede bulunan hayvanseverlerden Elif Nasuhoğlu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) ile irtibata geçerek yavru kedinin acil tedavi olması gerektiğini belirtti.

Emet Belediyesi zabıta ekipleri vasıtası ile Kütahya'ya gönderilen yavru kedi, buradan İstanbul'a gönderilerek tedavi altına alındı. (SOHAYKO) ekiplerince tedavisine başlanan yavru kedi, ağır enfeksiyon nedeniyle iki gözünü de kaybederken, tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Yaklaşık iki aydır yavru kedinin tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirten Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Bu sokak dostumuz Haziran ayı başlarında Kütahya'nın Emet ilçesinde gözleri perişan halde bulundu. Ordaki hayvansever Elif hanım sağ olsun bir şekilde dostumuzu İstanbul'a gönderdi. Ne yazıkki gözlerini kaybetti. Halen kliniğimizde tedavisi devam ediyor. Gözlerindeki şişlikler ve yaralar kapanmış durumda. Bu yavru kedimize yuva arıyoruz. Bu dostumuzun İstanbul'a gelmesindeki katkılarından dolayı Elif Nasuhoğluna ve Emet Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz "dedi.

Yavru kedinin gözlerini kaybetmesine rağmen, yaşama tutunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten hayvansever Elif Nasuhoğlu, "İlçemiz ve bölgemizde sokak dostlarımız için ne zaman başımızı sıkışsa sağ olsun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yasin Yılmaz başkanımız yardımımıza yetişiyor. Yavru kedimiz gözlerini kaybetse de ona sıcak yuvalarını açan ve hayatta gözleri olacak hayvansever dostlarımız çıkacağına eminiz. Derneğimize ve yavru kedimizi İstanbul'a ulaştırmada katkılarından dolayı Emet belediyesi ve hayvansever dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA