Hayatı kurtuldu ama gözlerini kaybetti, yavru kediye yuva aranıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayatı kurtuldu ama gözlerini kaybetti, yavru kediye yuva aranıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaptığı enfeksiyon sebebiyle sokakta ölmek üzere bulunan ve iki aydır tedavisi süren kedi gözlerini kaybetse de yaşama döndü.

Hayatı kurtuldu ama gözlerini kaybetti, yavru kediye yuva aranıyor
28.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:22

Kütahya'nın Emet ilçesinde kaptığı enfeksiyon sebebiyle sokakta ölmek üzere bulunan ve iki aydır tedavisi süren kedi gözlerini kaybetse de yaşama döndü.

Emet ilçesinde enfeksiyon kaparak hastalanan yavru kedi için hayvanseverler harekete geçti. Yavru kedinin tedavisi için ilçede bulunan hayvanseverlerden Elif Nasuhoğlu Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (SOHAYKO) ile irtibata geçerek yavru kedinin acil tedavi olması gerektiğini belirtti.

Emet Belediyesi zabıta ekipleri vasıtası ile Kütahya'ya gönderilen yavru kedi, buradan İstanbul'a gönderilerek tedavi altına alındı. (SOHAYKO) ekiplerince tedavisine başlanan yavru kedi, ağır enfeksiyon nedeniyle iki gözünü de kaybederken, tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Yaklaşık iki aydır yavru kedinin tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirten Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Bu sokak dostumuz Haziran ayı başlarında Kütahya'nın Emet ilçesinde gözleri perişan halde bulundu. Ordaki hayvansever Elif hanım sağ olsun bir şekilde dostumuzu İstanbul'a gönderdi. Ne yazıkki gözlerini kaybetti. Halen kliniğimizde tedavisi devam ediyor. Gözlerindeki şişlikler ve yaralar kapanmış durumda. Bu yavru kedimize yuva arıyoruz. Bu dostumuzun İstanbul'a gelmesindeki katkılarından dolayı Elif Nasuhoğluna ve Emet Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz "dedi.

Yavru kedinin gözlerini kaybetmesine rağmen, yaşama tutunmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten hayvansever Elif Nasuhoğlu, "İlçemiz ve bölgemizde sokak dostlarımız için ne zaman başımızı sıkışsa sağ olsun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yasin Yılmaz başkanımız yardımımıza yetişiyor. Yavru kedimiz gözlerini kaybetse de ona sıcak yuvalarını açan ve hayatta gözleri olacak hayvansever dostlarımız çıkacağına eminiz. Derneğimize ve yavru kedimizi İstanbul'a ulaştırmada katkılarından dolayı Emet belediyesi ve hayvansever dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Magazin
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş Güncel
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı
Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akbağ Michael Jackson Kıvanç Tatlıtuğ
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Fatih Terim Yılmaz Vural Mehmet Topal
Daha Fazla Dha Bayram İntihar Antalya
Şu an buradasınız: Hayatı kurtuldu ama gözlerini kaybetti, yavru kediye yuva aranıyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 21:56:49. #1.14#
title