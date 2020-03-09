Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü Gaziantep'te
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Nergis Kumbasar, Gaziantep, Güncel

Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü Gaziantep'te

Üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimler vermek ve toplumun bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Kontinans Derneğince "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi kapsamında Gaziantep'te bilgilendirme semineri düzenledi.

09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:44
Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü Gaziantep'te

Üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimler vermek ve toplumun bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Kontinans Derneğince "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi kapsamında Gaziantep'te bilgilendirme semineri düzenledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü sanatçı Nergis Kumbasar'ın üstlendiği "İdrar Kaçırmak Bir Problemdir" konulu seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gedik katıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, 60 yaşının üzerinde her 3 kadından 1'inde idrar kaçırma problemi yaşandığını belirterek, spor ve kilonun bu hastalığın tedavisinde çok önemli olduğunu ve bireyin fazla kilolardan kurtulması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Gedik de kadınlarda doğum yapma sıklığının idrar kaçırmayı etkileyen faktörlerden birisi olduğunu belirterek, aşırı kilolularda, sürekli tekrarlayan öksürük atakları yaşayanlarda, ciddi anlamda kabızlığı olanlarda, rahmi alınmış hastalarda idrar kaçırma şikayetlerine çok fazla rastladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Manşet

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