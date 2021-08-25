Hayati İnanç'tan 'Nesl-i Şahane' konferansı
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Hayati İnanç'tan 'Nesl-i Şahane' konferansı

Hayati İnanç'tan 'Nesl-i Şahane' konferansı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Adıyaman Belediyesi'nin de paydaşı olduğu 'Nesl-i Şahane Projesi' çerçevesinde Adıyamanlılarla buluşan Hayati İnanç, kendisini dinlemek...

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde desteklenen, Adıyaman Belediyesi'nin de paydaşı olduğu 'Nesl-i Şahane Projesi' çerçevesinde Adıyamanlılarla buluşan Hayati İnanç, kendisini dinlemek için salonu dolduranlara muhteşem bir konferans verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Adıyaman Belediyesi ile Yeşilay Şube Başkanlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluştu.

Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen 'Nesl-i Şahane Projesi' kapsamında gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Özöncel, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Efkan Ketenci ile vatandaşlar katıldı. Ücretsiz olan ve yoğun ilgi gören konferansta salonu tıklım tıklım dolduran Adıyamanlılar, salon dışında kurulan dev ekranda programı takip etti.

Programa sonunda Vali Mahmut Çuhadar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ile Yeşilay Şube Başkanı Hakan Özöncel, Hayati İnanç'a teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Hayati İnanç'tan 'Nesl-i Şahane' konferansı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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