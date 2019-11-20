Hayati İnanç'tan "Can Veren Pervaneler" konferansı

20.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:16

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Sındırgı Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi. Yazar Hayat İnanç tarafından verilen konferansa, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcıları selamlayan İnanç, kendi hayat hikayesinde bazı bölümleri dinleyicilerle paylaştı. İnsanlara yardım etmenin ve insana yatırımın önemini anlatan İnanç, kitap okumanın kazandırdıkları üzerinde açıklamalar yaptı. Türk milletinin kararlılık ve iradesinin çok sağlam temeller olduğunu belirten İnanç, etkinliğin sonunda katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Hayatta biz mutlu olursak etrafa da mutluluk saçarız. Bu memlekette Rabbim yüzümüzden tebessümü eksik etmesin. Samimi olarak birbirimize davranan insanlardan eylesin. Rabbim bu ülkede bu bayrak altında ilelebet mutlu şekilde yaşatsın." dedi.

En değerli işin insana yatırım olduğuna dikkati çeken İnanç, katılımcılara tavsiyelerde bulunarak, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Konferans sonunda Araştırmacı Yazar Hayati İnanç'a Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından bir plaket takdim edildi.

Kaynak: AA