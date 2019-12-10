Hayati İnanç Konferansı'nda izdiham yaşandı

10.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:16

ARAŞTIRMACI yazar Hayati İnanç'ın verdiği konferansta izdiham yaşandı. Yazarı dinlemek için gelen davetliler salonda yer kapmak için birbiriyle yarıştı. Salona giremeyen davetliler konferansı dışarıdan dinlemek zorunda kaldı.

Araştırmacı Yazar-Avukat Hayati İnanç, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Can Veren Pervaneler' konulu konferansta davetlilerle buluştu. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program yoğun ilgi gördü. İnanç'ı dinlemek için adeta birbirleriyle yarışan davetliler, izdihama yol açtı. Salona giremeyen çok sayıda vatandaş, konferansı salonun dışından dinledi. Etkinliğin sonunda İnanç'a plaket takdim edildi.

"MİLLETİN GEÇMİŞİ GELECEĞİNİN AYNASIDIR"

Şair Şeyh Galip'in kaleme aldığı divanından okuduğu mısralarla konuşmaya başlayan Hayati İnanç, Türkçe eserler arasında yabancılık çektiğimize dikkat çekti. Milletin geçmişinin geleceğin aynası olduğunu vurgulayan İnanç, "Dünyada emsali bulunmayan kütüphaneler İstanbul'da. Çoğunluğu Türkçe olan bu kitaplar orada beklerken kütüphanenin dışında okumuş Türkler var. Onlarca yıldır devam eden inanılmaz bir gariplik var. Kitaplar Türkçe, okuyanlar Türk ama irtibat yok. Bu nasıl bir şey? Ne oldu neden böyle. 86 yaşında vefat eden İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee, 1921'de Türkiye'ye geldi. 51 sene Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yaptı. Ne aradı diye sordular. 'Şair Baki'nin memleketinde bulundum yetmez mi?" diye cevap verdi. İngiliz tarihçi şair Baki'yle aynı memlekette bulunmayı 51 yıllık mesaisine denk tutuyor. Biz Şair Baki'yi şöyle böyle tanırız. Bu bizim kendimizle aramızdaki problemin tarifidir işte. Bizim aramız bozuktur nedense. Bizim başımıza iş gelmiştir de ondan. Bir deformasyona uğramışızdır. Kendi kaynaklarımızla aramızda yani kendimizle aramıza mesafe girmiştir. Biz bizi tanımaz olmuşuzdur. Ama moralimizi bozmaya gerek yok çünkü her şey aslına döner. Milletin geçmişi geleceğinin aynasıdır. Geçmişinde büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Endişeye mahal yok ama biraz tembelliğimizi atmamız gerekir" dedi.

"ÖLÜMÜ HATIRLAYAN İNSAN GÜZELLEŞİR"

Şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Yunus Emre'den okuduğu beyitlerle dinleyicileri Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı'ndan eserler seslendiren İnanç, ölüm konusuna da değindi. Ölümü hatırlayan insanların güzelleştiğini belirten Hayati İnanç, "Ölümü hatırlayan insan güzelleşir, unutan canavarlaşır. Herkes ölür ama herkes yaşamaz. Ölümü hatırlayarak geçen hayata hayat denir. Hatırlamalıdır. Hatırlamak iyidir. Allah'ı ve ölümü unutma. Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut"diye konuştu.

Kaynak: DHA