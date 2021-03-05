Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi! Hayati İnanç kaç yaşında, nereli?
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Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi! Hayati İnanç kaç yaşında, nereli?

05.03.2021 07:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 07:24
Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi! Hayati İnanç kaç yaşında, nereli?

Edebi söylemleri ile vatandaşların beğenisini toplayan Hayati İnanç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hayati İnanç hakkında merak edilenler. Hayati İnanç hayatı ve biyografisi. Hayati İnanç kimdir?

Ezbere bildiği 7000 beyt ile divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç nereli ve kaç yaşında? Hayati İnanç ne mezunu tüm merak edilenleri sizler için derledik..

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

Denizli, 1961 doğumlu.

İstanbul Hukuk 1984 mezunu.

Avukatlığın yanısıra yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yaptı.

"En değerli iş insana yatırım" inancında.

Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmak

hayat tarzı.

TRT de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunmaktadır.

Aynı isimle 6 kitap neşretti.';

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