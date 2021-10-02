Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu - Haberler
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Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tarihçi yazar Hayati İnanç Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kitap fuarında okurları ile bir araya geldi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Tarihçi yazar Hayati İnanç Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından açılan kitap fuarında okurları ile bir araya geldi. İnanç, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen söyleşisine ise okurları yoğun ilgi gösterdi.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitelisi iş birliği ile düzenlene kitap fuarında okurlarıyla buluşan Hayati İnanç, divan edebiyatını konu aldığı söyleşisiyle dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Söyleşiyi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve protokol üyeleri ile salonu dolduran kitap severler takip etti. - GAZİANTEP

Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu

Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu

Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu

Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu

Hayati İnanç Gaziantepli okurları ile buluştu
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