HAYATİ İNANÇ ADIYAMANLILARLA BULUŞUYOR
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HAYATİ İNANÇ ADIYAMANLILARLA BULUŞUYOR

HAYATİ İNANÇ ADIYAMANLILARLA BULUŞUYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşacak.

Belediyemiz öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla Adıyaman'a davet edilen Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlılarla buluşacak.

Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yeşilay Adıyaman Şubesi, Genç Gönüllüler oluşumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından düzenlenecek olan 'Nesl-i Şahane Sohbetleri' konulu konferansa katılmak üzere Adıyaman'a gelecek olan Yazar-Avukat ve TRT Program Sunucusu Hayati İnanç, Adıyamanlı hayranlarıyla buluşacak.

24 Ağustos Salı günü saat 20. 00'da Adıyaman Üniversitesi M. Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan konferans ile ilgili bilgi veren yetkililerimiz, usta yazarı Adıyaman'da ağırlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aynı gün saat 17. 00'da Altınşehir Hacegan Park'ta bulunan Hayathanem Kitap Kafe'de imza etkinliği düzenleyecek olan Usta Yazar Hayati İnanç'ın vereceği konferansın ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyen yetkililerimiz, tüm gençleri etkinliklere davet etti.

Kaynak: Habermetre

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