"Hayatı eve sığdıranlara" sokaklarda müzik ziyafeti
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İpekyolu, Van, Güncel

"Hayatı eve sığdıranlara" sokaklarda müzik ziyafeti

Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan müzik grubu, kamyonet kasasında sokakları dolaşarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan kent sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser veriyor.

09.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:35

Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan müzik grubu, kamyonet kasasında sokakları dolaşarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalan kent sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konser veriyor.

İpekyolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle günün büyük bölümünde evde olan vatandaşların güzel zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sokaklarda mini konserlerin verildiği etkinlik başlattı.

Bu kapsamda oluşturulan müzik grubu, "Evde kal Van" yazılı pankartın asıldığı kamyonetin kasasında sokakları dolaşarak seslendirdiği şarkılarla, hayatı eve sığdıranlara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Sokaklardan yükselen müzik sesiyle şaşkınlık yaşayan ilçe sakinleri de balkon, pencere ve damlara çıkarak şarkılara eşlik ediyor, mini konseri cep telefonlarıyla kaydediyor.

Müzisyenler de konseri izleyenlere, sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

"Yaşadıkları stresten bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte vatandaşların büyük bölümünün çağrıya uyduğunu söyledi.

Önlemleri dikkate alarak evde kalanların zaman zaman bunaldığını belirten Aslan, kurdukları müzik grubuyla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları koşuluyla Türkçe ve Kürtçe konserler verdiklerini ifade etti.

Bu sayede insanların eğlenceli zaman geçirdiğini, yaşadıkları stresten bir nebze de olsa uzaklaştığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Çalışmamız çok başarılı oldu ve halktan olumlu dönüşler aldık. Diğer mahallerimizde de bunu yaygınlaştıracağız. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyada üstümüze düşen ne varsa İpekyolu Belediyesi olarak yapmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da sosyal belediyecilik anlamında gerekli çalışmaları yapacağız. 3 noktada dezenfekte kabinleri kurduk. Bu anlamda belediyemizin bir öncülük yaptığını düşünüyorum. Psikolojik destek hattımız var. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Bu süreçte farklı sıkıntıları olanlar bu hatlarımızı arayarak psikolojik destek programından faydalanabiliyor. Bu zorlu süreçten hep beraber 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla çıkabiliriz."

"Balkon ve pencereler doluyor"

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ise zor günleri el ele vererek aşabileceklerini vurgulayarak, "Vatandaşlara moral vermek için araçla geziyoruz. Durduğumuz yerlerde Türkçe ve Kürtçe parçaları seslendiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla balkonlar, pencereler doluyor, insanlar parçalara eşlik ediyor." diye konuştu.

İlçe sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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