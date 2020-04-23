Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu
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23 Nisan, Ankara, Haber

Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu

Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu Ankara Batıkent Orhan Eren İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri ile bu defa 23 Nisan etkinliği için buluştu.

23.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:38
Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu

Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu

ANKARA - Ankara Batıkent Orhan Eren İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri öğretmenleri ile bu defa 23 Nisan etkinliği için buluştu. Dijital ortamda gerçekleşen buluşmada minikler 23 Nisan'ı kutladı.

Tüm dünyanın salgın nedeniyle ciddi bir sınavdan geçtiği bu dönemde eğitim hayatlarını da evlere sığdıran çocuklar, bu defa 23 Nisan etkinliği için buluştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 kuruluş yıldönümünü bayram havasında evlerinden kutlayan çocuklar, sevgi ve minnetlerini paylaştı.

"Haydi kalk çocuk,

Her 23 Nisan 'da olduğu gibi

Geleceğin koltuğuna otur yeniden,

Olsun belki bu yıl hayalen.

Sen yine de aç pencereni,

Selam ver evinden.

Nerede olursan ol,

Yüreğinde hisset coşkunu.

Bayramın kutlu olsun.

Kutlu olsun bayramın."

Dizeleri ile öğrencileri etkinliğe hazırlayan öğretmenleri Aylin Yurt, "Coşkumuzu derinden hissediyoruz. Her ne kadar hazırlıklarımızı ve coşkumuzu okulumuzun bahçesinden yükseltemesek de onların kalplerinde ekmeye çalıştığımız değerlerimizi paylaşarak çoğaltmaya devam ediyoruz. Dünyayı korumak için üzerimize düşeni en iyi şekilde yaparak evde kalıyoruz." mesajı verdi. Çocukların eğitimlerinin aksamaması için dijital ortamda da sınıfını bir araya getiren Yurt, "Yarınlara umutla ve güvenle bakıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarına kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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