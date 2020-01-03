Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın, 85 yaşında kimlik sahibi oldu

03.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:00

Erzincan'da hayatı boyunca hiç kimliği olmayan Cemile Dağdal, 85 yaşında kimliğine kavuştu. 85 yıl sonra varlığını kanıtlayan yaşlı kadının kimliğini ise Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin evine giderek bizzat teslim etti.



Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Cemile Dağdal, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlanınca oğlu Dursun Erzincanlı tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Doktorlar tarafından ilk kontrolleri yapılan kadının tedavi sürecinin devam etmesi için yakınlarından kimlik numarası verilerek kayıt işlemlerinin yapılması istendi. Bunun üzerine Dursun Erzincanlı, hastane görevlilerine annesi Cemile Dağdal'ın kimliğinin olmadığını söyledi. Hastane personeli tarafından kadının nüfus kaydının olmadığı ve kimliğinin bulunmadığına ilişkin tutanak tutuldu. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün talimatları üzerine Erzincan Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin 85 yaşındaki Cemile Dağdal'a ulaştı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Cemile Dağdal'ın kimliği çıkarıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, 85 yaşındaki Cemile Dağdal'ın evine giderek çıkan kimliğini bizzat teslim etti.



Akıllara 'Ay Lav Yu' filmi geldi



Yıllardır çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve kimliği olmadığı için tedavi olmakta dahi güçlük çeken Cemile Dağdal, yıllar sonra kimliğine kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı. Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan, bu durumu nedeniyle "Biz varız fakat galiba da yokuz" repliğiyle bilinen "Ay Lav Yu" filmini akıllara getiren Dağdal, filmin final sahnesinde herkesin kimliğine kavuştuğu gibi kimliğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Artık Dağdal, resmiyette de var olmanın gururunu yaşıyor.



"Teyzemizin evine kimliğine teslim etmeye geldik"



Cemile Dağdal'ın kimliğini teslim eden Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sevgül Zengin, "Bize müracaat gelmedi biz basından öğrendik. Hemen hastaneye gittim. Teyzemizin durumunu öğrendik. O gün dosyasını tanzim ettik. Birkaç eksiklikler vardı onları da yerine getirdikten sonra dosyayı Ankara'ya gönderdik. Genel müdürlüğümüz işlemleri hızla sonuçlandırarak tescil işlemini gerçekleştirdik. Şu anda da teyzemizin evine kimliğini teslim etmeye geldik. Birkaç gün içerisinde kimliğini çıkardık. Çok kolay oldu. Sıkıntısız bir şekilde tescilini gerçekleştirdik" diye konuştu.



"Çok mutluyum, 85 yıl sonra annemin kimliği çıktı"



Annesinin 85 yıl sonra kimlik sahibi olduğunu ifade eden Cemile Dağdal'ın oğlu Dursun Erzincanlı ise, "Annemin kimliği çıktığı için şu anda çok mutluyum. Çok uğraştım ancak çıkaramadım. Kimliği sonunda çıktığı için çok mutluyum. Hastaneye gittik tabi kimliği olmadığı için bakmadılar. Geri getirdim sonra rahatsızlanınca bir daha götürdüm. Bu benim annem ama kimliği yok dedi. Küçükken ailesi ölmüş, annesi babası ölmüş. Ben çok uğraştım ama başaramadım kimliğini çıkarmak için. Hastaneye götürdük yatırdık. Ameliyat oldu. Şimdi de kimliği çıktı çok mutluyum çok heyecanlıyım. Annemin artık kimliği var. Şu anda artık o da bir Türk vatandaşı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hasta olduğu zamanlarda hep kendi güzümüzle bir şeyler yapmaya çalıştık. Onun için sıkıntısı çoktu. Şimdi çok şükür ki kimliği çıktı. Artık rahatça hastaneye gidebilir. Annemin 85 yıl sonra kimliği oldu. Annem artık özgür bir insan" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA