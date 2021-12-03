'Hayata Tutunuyoruz' eğitimleri devam ediyor

Pandemi Dönemi Sınav Kaygısını Arttırdı.

Yaklaşan üniversite ve lise giriş sınavı, öğrencilerin gözünü korkutuyor. Pandemi süreci boyunca değişen eğitim sisteminin belirsizliği öğrenci ve ebeveynlerinin aklını kurcalarken uzmanlar öğrencilerin kendine güvenmesine dikkat çekiyor.

Gençler Geleceğe Hazırlıyor

Geleceğimizin mimarları gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık;BUSADER ile işbirliği yaptığımız 'Hayata Tutunuyoruz' projemizle sınav kaygısı güden gençlerimizin yanlarındayız. Proje kapsamında Gürsu'muzdaki bütün okullarımıza ziyarette bulunup öğrencilerimizle buluşuyoruz. Öğrencilerimizin akıllarındaki gelecek kaygısı ve korkularını konuşup onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu güzel projeyle bizimle buluşan BUSADER'e teşekkür ediyorum.' dedi.

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