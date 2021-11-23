Hayata tutunduran trafik levhaları bu kez faciaya sebep oluyordu

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde görünmez bir kaza yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuk, yan duran trafik levhasını görmeyerek başını çarptı. Küçük çocuğun alnına cerrahi operasyonla yedi dikiş atılırken, babası ise başkalarının da aynı şekilde zarar görmemesi için levhaların yükseltilmesi veya çevresinin izole edilmesini istedi.

Karasu ilçesi Dörtyol ışıklar mevkiinde sahile gitmek isteyen 8 yaşındaki Mete Bekar, yolun karşısına geçmek istediği esnada araçlardan korkarak refüje yöneldi. Kendisine göre yan vaziyette duran trafik levhasını görmeyen talihsiz çocuk, başını çarparak yaralandı. Mete Bekar'ın babası Gökhan Bekar, "Çocuk eve kanlı halde gelince vakit kaybetmeden Karasu Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan da plastik cerrahiye Adapazarı'na yönlendirildik. Gerekli müdahale yapıldı. İki gün sonra pansumana gittiğimizde sağlıkçılardan bu tür yaralanmaların daha önce de yaşandığını öğrendik" diyerek olayı anlattı.

BAŞKASI YARALANMASIN

"Çocuklarım, sahile inmek isterken refüjde yanlamasına duran tabelayı göremeyince alnını çarpmış. Alnında derin bir yarık oluşarak gözüne doğru gelmiş" diyen baba Gökhan Bekar, "Trafik levhalarının yükseltilmesi, çevresinin izole edilmesi ya da biraz daha geriye kaydırılması olası diğer yaralanmaların da önüne geçebilir. Bugün bizim çocuğumuzun başına gelen yarın başka bir çocuğun ya da yaşlı birinin başına da gelebilir" diyerek yetkililere seslendi. Bekar, "Beklentimiz, yeni yaralanmaların olmaması için önlem alınması. Karşıya geçen kişiye göre yan durduğu için levhalar görünemediği için başkası da çarpabilir. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Esra Angün/ İHA)