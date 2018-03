Hayata Onların Gözünden Bakın

Her yıl 21 Mart Down Sendromlular gününde yaptıkları farkındalık projesi ile Down sendromlu bireylere dikkat çeken Güleryüz Özel Eğitim Merkezi bu yılda geleneği bozmuyor.

İskenderun Primemall alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek projede vatandaşlarımıza down sendromlu bireylerin bulunduğu maskeler dağıtılacak. Maskeleri yüzlerine takarak alışveriş merkezi içerisinde gezecek olan vatandaşlarımız onların gözünden hayata bakmanın nasıl bir duygu olduğunu anlayacaklar.

Özel Eğitim Merkezi Kurucusu Nesli ÖZDEMİR; "Her sene 21 Mart günü Down Sendromlu bireylere dikkat çekmek için benzer projeler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ise alışveriş merkezine gelen ziyaretçilere Down Sendromlu bireylerin olduğu yüz maskesini dağıtacağız. Bu sayede insanlarımızın empati kurmalarını ve onların gözünden hayata bakmanın nasıl olduğunu farketmelerini hedefliyoruz. Bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan insanlarımızı 21 Mart günü gerçekleştireceğimiz bu projeye'de katılarak bizleri yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz." diyerek herkesi yapacağı projeye davet ederek duyarlı olmaya davet etti.

Aynı zamanda öğrencilerin yapmış oldukları el emeği ürünlerinde sergilendi bu sergiye herkes davetlidir.