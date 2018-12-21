"Hayata İmza Atan Kadınlar" toplantısı

SAMSUN - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK), yılın son toplantısını Samsun İş Kadınları Derneği ev sahipliği ve Orta Karadeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu desteği ile "Hayata İmza Atan Kadınlar" temasıyla Samsun'da gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, derneklerinin kuruluş amacının, nüfusun yarısının kadın olması nedeniyle ülke ekonomisine katkısını olmazsa olmaz olarak varsayarak devam çalışmalarını devam ettirmek olduğunu söyledi. Çalışmalarına ORKASİFED ve federasyona bağlı olarak devam ettirdiklerini belirten Uğurlu, "Biz gönüllü bir kuruluşuz. Tamamen kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmaktayız. Valiliğimiz, belediyelerimiz, kalkınma ajansımız, İŞKUR ve SSK gibi kurum ve kuruluşların hepsiyle birlikte çalışmaktayız" dedi.

"Samsun Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı"

ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu ise Samsun'un Türkiye'nin Karadeniz'e, Doğu Avrupa'ya, Rusya'ya, Kafkasya'ya Orta Asya ülkelerine açılan kuzey kapısı konumunda olduğunu ifade ederek, "Sahip olduğu ulaşım imkanları Samsun'a ticari ve ekonomik açıdan büyük potansiyel ve önem kazandırmakta. Ulaşım imkanlarının yanında hizmetler sektöründe de gelişmiş bir alt yapıya sahip. Samsun bu alt yapısıyla adeta lojistik olarak bir üs konumundadır. Bu potansiyel ve gelişme kapasitesi Samsun'u bölgesel ve bölge üstü ölçekte önemli bir merkez haline getirmektedir" diye konuştu.

"Son 10 yılda ülkemizde kadın istihdamında yüzde 7 artışımız var"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ülkenin son yıllarda istihdam ve işgücüne katılımda önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı. AB ve G20 ülkeleriyle kıyasladığında kat edecek çok yollarının olduğunu gördüklerini aktaran Turan, "Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 34 seviyesinde. AB'de bu oran ise yüzde 50, hatta Kuzey Avrupa'da daha yüksek. İstihdam oranlarında ise yüzde 28 düzeyinde seyrediyoruz. Son 10 yılda ülkemizde kadın istihdamında yüzde 7 artışımız var. Ama toplumun yarısını oluşturan kadınları sadece pozitif ayrımcılık değil tam eşitlikle iş hayatına katılması durumunda büyüme ve kalkınmada önemli bir sıçrama yaratması mümkün görünüyor" şeklinde konuştu.

"Kadın elinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp var"

Dünyada işgücünün yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğunu kaydeden Turan, "Dünya da kadın istihdamın yüzde 1 artması Gayri Safi Milli Hasıla'yı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlanabilirse dünya ekonomisine yaklaşık 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün. Ülkemizde kadınların ve erkeklerin ekonomiye eşit katılımları halinde ise Gayri Safi Milli Hasılamızı yüzde 30 daha fazla artacağı açık ve net. Kadın elinin ve emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıplarda yüzde 30'lara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin 100 yıl değil 1 saniye kaybedecek zamanı bile yok"

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 cinsiyet uçurumu raporunda 149 ülke arasında Türkiye'nin 130'uncu sırada yer aldığını belirten Turan, "2006 yılında yayınlanan bu raporda ise 105. sıradaydık. Aradan geçen 12 yılda belirli bir ilerleme kaydedilse de cinsiyet uçurumundaki gerileme nedenlerine de odaklanmamız çok önemli. Her şey bugünkü gibi devam ederse kadın erkek eşitliliğinin kapanması için 108 yıl, ekonomi de ise eşitliğin kapanması için 202 yıl beklemek zorundayız. Oysa ülkemizin 100 yıl değil 1 saniye kaybedecek zamanı bile yok" açıklamasında bulundu.

"Kadınlarımızın yeri önemli"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise toplumda kadınların yerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kadınları yapmış olduğu bu mücadele ve bilhassa girişimcilikte ve iş hayatında destekçisi olmamız gerektiğine inanıyorum. İstihdamın artmasında, kalıcı olmasında, gelişmesinde kadınların destekçisi olmalıyız. Üretim olmadan hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun kalkınmasının mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. O bakımdan üretimde sadece erkeklerin değil kadınlarımızın da yer alması birbirini tetikleyecektir" dedi.

"Türkiye bu yarışta geri kalmaması lazım"

Samsun Valisi Osman Kaymak da nüfusun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin bu yarışta geri kalmaması lazım. Türkiye 1934 yılında kadınlara ilk defa seçme ve seçilme hakkını Avrupalılardan önce vermiş bir ülke. Bu aşamada çok daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Samsun aslında bunun çok gerisinde değil. Samsun'da çok güzel gelişimler var. Bunu daha da ileriye götürecek çalışmalar yapmak durumdayız. Bu panellerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, girişimcilik öyküsünü katılımcılarla paylaştı. Toplantıya ayrıca, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Kaynak: İHA