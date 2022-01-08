Hayata ilmek ilmek bağlandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 52 yaşındaki ev hanımı Mehtap Özer'in 3 yıl önce teşhisi konulan meme kanseri tedavisinde en büyük yardımcısı el sanatları kursları oldu. Hayata ilmek atarak bağlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin kadrolu kursiyeri Özer, "Bu kurslar benim için şifa merkezi oldu. Hastalığımı unuttum" dedi.

2019 yılında meme kanseri teşhisi konan ve aynı dönemlerde Buca'ya taşınan Mehtap Özer (52), Buca Belediyesi ve Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde açılan kurslarla tanıştı. Önce merkezde açılan yemek kurslarına katılan Özer, daha sonra el sanatlarına merak saldı. Örgü oyuncak amigurumi kurslarının müdavimi olan Özer, birbirinden güzel örgü oyuncaklar üretti.

"Burası benim için tam anlamıyla bir şifa merkezi oldu" diyen Mehtap Özer, "Amigurumi yapıyoruz, el sanatları, çanta, kapı süsleri yapıyoruz. 3 yıldır buradaki kurslara geliyorum. O zamanlar kemoterapi görüyordum ama hastalığımı unuttum. Dikişe ve el sanatlarına devam ediyorum. Kursların ücretsiz olması çok güzel. Ayrıca isteyen olursa ürettiğimiz oyuncakların satışını da yapıyoruz, sergilerde paylaşıyoruz" dedi.

Öte yandan, amigurumi kursiyerlerinden Mediha Karaoğlan (44) da, ücretsiz amigurumi kurslarının herkese çok iyi geldiğini belirterek, "Pandemi döneminde evde otururken oyuncaklar örmeye başladım. Büyük bir zevkle yapıyorum. Etrafımdaki çocuklara hediye almıyorum, kendim örüyorum. Gündem olan bütün karakterleri yapabiliyorum. Ördüğüm oyuncakların satışını da yapıyorum. Böylece mutfak masraflarımı karşılıyorum. Aile bütçemize de katkı oluyor" diye konuştu. - İZMİR