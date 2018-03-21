Hayata İki Renk Bakıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Avşin Lebo, iki farklı göz rengiyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan mülteci ailenin 5 yaşındaki çocuğu Avşin Lebo, hayata iki renk bakıyor. Gözleri iki farklı renkte olan Lebo, görenlerin dikkatini çekiyor. Çevresindekiler tarafından " Van kedisi" diye çağrılan Lebo ile karşılaşanlar kendisiyle fotoğraf çekiniyor.

Lebo'nun ağabeyi Aşiti (8), kardeşini gören herkesin dönüp bir daha baktığını belirterek, "Herkes onunla fotoğraf çekiniyor. Görenlerin ilgi odağı haline geliyor" dedi.

Göz Doktoru İsmail Konuş ise söz konusu durumun tıpta heterokromi diye adlandırıldığını belirterek, bu durumun hastalık olmadığını ifade etti. Latince'de heteronun krom renk anlamına geldiğini kaydeden Konuş, "Heterokromi farklı renk anlamına geliyor. Cildimiz olsun, göz rengimiz olsun, saç rengimiz olsun bunlara renk veren esas pigment melanin pigmentidir. Saç rengimiz, göz rengimiz ve cilt rengimiz bunlar melanin pigmentinin yoğunluğuna bağlı olarak açık ve koyu olabiliyor. Açık renklerde mavi-yeşil gibi bunlarda melanin pigmenti daha az, kahverengide melanin pigmenti fazla, siyahta ise melanin pigmenti en fazladır. Heterokromi normalde çok sık görünen bir durum değildir. Dünyada görünme sıklığı 10 binde 1 civarındadır. ve genelde çoğunda herhangi bir hastalık olmadan olan bir durumdur. Burada iki gözdeki iris renkleri farklı olabileceği gibi sadece bir gözdeki iriste de farklı renkte olabiliyor. Bu doğuştan geldiği zaman genelde herhangi bir patoloji ile beraber olmuyor ama sonradan geliştiği zaman bunun üstünde durmamız gerekiyor" diye konuştu. - MARDİN