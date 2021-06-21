Hayata Gülümse Projesi Kapsamında 41 Çocuğa Bisiklet ve Tabletleri Vali Dr. Erdinç Yılmaz Tarafından Verildi

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün "Hayata Gülümse" Projesi kapsamında Okul Destek Projesinden faydalanan öksüz ve yetim 41 çocuğa babalar günü etkinliği kapsamında 18 bisiklet ve 23 tablet Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün "Hayata Gülümse" Projesi kapsamında Okul Destek Projesinden faydalanan öksüz ve yetim 41 çocuğa babalar günü etkinliği kapsamında 18 bisiklet ve 23 tablet Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından verildi. Özden Kardeşler Huzurevinde düzenlenen programa Vali Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut da katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, hediye takdimi öncesinde Özden Huzurevi sakinlerinin babalar gününü kutlayarak, karanfil verdi. Vali Yılmaz, Huzurevi sakinlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Programın devamında çocuklara hediyelerini veren Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle her zaman bir arada olacağız inşallah. Sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Bizden hiç çekinmeyin, ne talebiniz olursa bildirin. "diye konuştu.

Çocuklar Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre