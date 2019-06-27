"Hayata Fırsat" projesi mültecilere istihdam kapısı açacak

KONYA - Konya'da mültecilere istihdam kapısı açacak farklı mesleki branşlarda düzenlenen kursların startı verildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde yürütülen, Selçuklu Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde farklı branşlarda düzenlenen mesleki eğitim kurslarının startı verildi. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu ve ILO Türkiye Ofisi Ulusal Beceri Geliştirme ve İstihdam Uzmanı Nuran Torun Atış, kurslar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 105 kursiyerin devam ettiği projenin 4 ay süreceğini belirterek, "Bu 4 aylık sürenin sonunda da başarılı olan kursiyerlerimize başarının akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sertifika verilmiş olacak. Dolasıyla bugün farklı bir ortamdayız. Bir mutfak kuruldu ve gördüğünüz üzere de 25 bayan arkadaşımızın çalışmalarını burada seyrediyoruz. Şu ana kadar 1 ay geçti, 3 ay daha burada olacaklar. Uluslararası Çalışma Örgütü günlük cep harçlığı da veriyor. Amacımız, hedefimiz Konya iş gücüne buradan mezun olan kişilerin kazandırılmış olması ve inşallah bu tarzdaki projelerimizle farklı meslek gruplarında Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak aranan kişileri yetiştirmek üzere, Uluslar Arası Çalışma Örgütümüzle Birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Kurslarımızın hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

ILO Türkiye Ofisi Ulusal Beceri Geliştirme ve İstihdam Uzmanı Nuran Torun Atış ise, ILO Türkiye tarafından bu programa özel atölye ve eğitim sınıfları tefriş edildiğini belirterek, "Eğitimler öncesinde Selçuklu Halk Eğitim Merkezi'ne pastacılık atölyesi ve bilgisayar donanımı sağlandı. Bunlar yerelde proje sonrasında da kullanılabilecek eğitim altyapıları" ifadelerini kullandı.

Pasta yapımı ve sunumu, bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme, bilgisayar destekli muhasebe, oto lastik satış ve servis elemanı, tesisat montaj elemanı ve web tasarımı alanlarında verilecek eğitimler günde 8, haftada 40 saat olarak planlandı. Eğitim programı olarak Milli Eğitim Bakanlığının hayat boyu öğrenme modülleri kullanılacak. Kursiyerlere kurs boyunca zaruri giderlerini karşılamak üzere günlük cep harçlığı da verilecek.

Mesleki eğitim kursları ile Konya'daki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk nüfusunun mesleki becerilerinin geliştirilmesi, ilgili grupların insana yakışır iş koşullarında istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve Konya iş gücü piyasasının beceri taleplerine cevap verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA