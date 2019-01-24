Hayata Engel Yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Engelliler Federasyonu ve Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret etti. Aktaş, görme engellilerin daha rahat spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturacaklarının sözünü verdi.

Başkan Alinur Aktaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Numan Şeker ile birlikte Bursa Altınokta Körler Derneği ve Bursa Engelliler Federasyonu'nu ziyaret etti. Gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, bu kuruluşların engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaşmasını sağladığını söyledi. Son yıllarda Türkiye'de insan hayatına verilen değerin çok arttığına vurgu yapan Alinur Aktaş, "Önceden anlatılırdı. Yurt dışında yaşayan akrabalarımız, arkadaşlarımız engellilere, yaşlılara, yardıma muhtaçlara olan hizmeti, onlar için yapılan çalışmaları anlatırdı. Son yıllarda ülkemizde her türlü engellemelere rağmen birçok şey başarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bunda çok etkisi var. O gerçekten bir engelli dostu. Dün ne durumdaydık, bugün ne durumdayız ve nereye gidiyoruz? Ben genel anlamda bakıyorum, eksiklikler, aksaklıklar olabilir ama Allah'a hamdolsun benim ülkem artık güzel yerlere doğru gidiyor" dedi.

Hiçbir şey imkansız değil

Başkan Aktaş, belediyelerin insana doğumundan ölümüne kadar hizmet eden kurumlar olduğunu belirtti. Önemli olan hizmeti toplumun her kesiminin ayağına kadar götürebilmek, şehrin yaşam kalitesini ve değerini artırmak olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. İnsanların mücadelesini ve gayretini ortaya koyması lazım. Belediyeler insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet eden kurumlardır. Önemli olan bu şehrin değerini yükseltiyor muyuz? Toplumun her kesimine hizmeti ayağına kadar götürebiliyor muyuz? Engellinin, yaşlının, gençlerin, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltebiliyor muyuz? İşimiz bu, biz bunlara bakıyoruz. Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiş. Kaynaşmayı sağlamak, vatan, millet sevgisini artırmak ve bu insanları hayata daha çok kazandırmak adına projeler üretmek bizim derneklerimizden ve kurumlarımızdan beklentimiz" diye konuştu.

Ziyaretlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Engelli derneklerinin şehre değer katacak etkinliklere destek olma ve görme engellilerin daha rahat spor yapmasını sağlamak adına yeni spor alanları oluşturulacağının sözünü verdi. - BURSA

Kaynak: İHA