"Hayata Dönüş Operasyonu" davasında, 194 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi'nde 19 Aralık 2000'de düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştıkları gerekçesiyle dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davada, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 45. duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Güçlü Sevimli, bir önceki duruşmada tanıklığına başvurulan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Ali Aydın'ın beyanlarından, operasyon sırasında önemli görev üstlendiği, müdahale planını yazan kişilerden olduğu ve emir verdiğinin anlaşıldığını söyledi.

Aydın'ın tanık değil, sanık olarak yargılanması ve mahkemece hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini savunan Sevimli, Aydın'ın beyanları üzerine operasyondaki görevlerinin ne olduğu konusunda MİT'e yazı yazılmasını istedi.

Tanık Zeki Bingöl'ün adresinin tespiti konusunda da ısrarcı olduklarını dile getiren Sevimli, operasyon planında imzası bulunan dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sevimli, dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un da tanık sıfatıyla dinlenmesini istedi.

Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Zeki Bingöl'ün adresinin tespitine ilişkin ilgili birimlere yazı yazılmasına hükmetti.

Yargılamaya bir katkı sağlamayacağı için MİT'in istihbarat raporlarının istenmesi talebini reddeden mahkeme, tanık Ali Aydın hakkındaki suç duyuru talebini de kabul etmedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun'un tanık olarak dinlenilmesini karara bağlayan mahkeme, Tantan ve Ertosun'un İstanbul'da olmaları durumunda duruşmada hazır edilmelerine, şehir dışındaysalar SEGBİS aracılığıyla katılmalarına karar verdi.

Duruşma 19 Nisan 2022'ye erteledi.

Davanın geçmişi?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görevli jandarma birliklerinde yer aldığı belirtiliyor.?

Sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri aktarılan iddianamede, özellikle görev sınırları ve silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığına, orantılı veya aşırı güç kullanılıp kullanılmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu ifade ediliyor.?

İddianamede, suç tarihinde jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında ölen 12 kişi için ayrı ayrı "görevin ifası sırasında kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de "görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Yargılama devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenlendi. İddianamede, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu iddianame ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Dosyaların birleşmesi sonucunda sanık sayısı 196'ya yükseldi.

Yargılama sırasında, iki sanığın hayatını kaybetmesiyle sanık sayısı 194 oldu.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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