"Hayata Dönüş Operasyonu" davasına devam edildi Bayrampaşa Cezaevinde 19 Aralık 2000'de düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştığı gerekçesiyle dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bayrampaşa Cezaevinde 19 Aralık 2000'de düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştığı gerekçesiyle dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılanmasına devam edildi.?

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz 4 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Tutuksuz 3 sanığın avukatı hazır olmadığından savunmaları alınamadı.

SEGBİS ile bağlanan ve avukatı salonda hazır bulunan tutuksuz sanık Hakan Aydın savunmasında, olay tarihinde Ankara'daki Jandarma Özel Harekat Birliğinde uzman çavuş olarak görev yaptığını ve İstanbul'da görevlendirildiklerini söyledi.

Cezaevi dış duvarının içinde bulunan yemekhanede görevli olduğunu aktaran Aydın, "Cezaevinden çıkartılan bir kısım mahkumlar yemekhaneye getirildi. Erler ile birlikte o mahkumların başında bekledik. Yemekhaneden hiç ayrılmadım. Çıkarılan mahkumların suratında is vardı." dedi.

Mahkeme heyeti, savunmasını yapamayan bazı sanıklara baro tarafından avukat atanmasına, tanık Zeki Bingöl'ün dinlenebilmesi için bulunduğu ile yazı yazılmasına ve olay günüyle ilgili telsiz kayıtlarının Jandarma Özel Asayiş Şube Müdürlüğüne sorulmasına karar verdi.

Ankara Jandarma Özel Asayiş Birliğine ve İl Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılarak operasyondan sonra tutulan tutanakta sicil numaraları bulunan tanıkların isim ve kimlik bilgilerinin istenilmesine hükmeden mahkeme, Ankara Jandarma Özel Asayiş Birliğinden operasyon öncesi tatbikat yapılıp yapılmadığı sorularak buna ilişkin belge varsa istenilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa Cezaevinde düzenlenen operasyonda görevli jandarma birliklerinde görev aldığı belirtiliyor.

Sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirtilen iddianamede, özellikle görev sınırları ve silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığına, orantılı veya aşırı güç kullanılıp kullanılmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, suç tarihinde jandarma görevlisi olan sanıkların ölen 12 kişi için ayrı ayrı 20 ile yirmibeşer yıl arasında hapis cezası öngören "görevin ifası sırasında kasten öldürme" ile 29 mağdur için ayrı ayrı 9 ile onbeşer yıl arasında hapis cezası içeren "görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması isteniyor.?

Yargılama devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 157 sanık hakkında ek iddianame düzenlendi. İddianamede, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu iddianame ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. Dosyaların birleşmesi sonucunda sanık sayısı 196'ya yükseldi.

Kaynak: AA