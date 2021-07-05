Hayata Dokunuşlar Serisi - Temel Değerler ve Vizyon
Türü Instagram Canlı Yayın Konu Hayata Dokunuşlar Serisi - Temel Değerler ve Vizyon Konusmaci(lar) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Metin AYCİLArş. Gör. Can ÖZCAN Düzenleyen Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Organizasyon İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dil Türkçe Açıklama.
Türü Instagram Canlı Yayın Konu Hayata Dokunuşlar Serisi - Temel Değerler ve Vizyon Konusmaci(lar) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Metin AYCİL
Arş. Gör. Can ÖZCAN Düzenleyen Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Organizasyon İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dil Türkçe Açıklama
Kaynak: Habermetre