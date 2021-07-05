Hayata Dokunuşlar Serisi - Temel Değerler ve Vizyon

Türü Instagram Canlı Yayın Konu Hayata Dokunuşlar Serisi - Temel Değerler ve Vizyon Konusmaci(lar) Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Metin AYCİLArş. Gör. Can ÖZCAN Düzenleyen Uluslar Arası Ticaret ve Lojistik Organizasyon İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dil Türkçe Açıklama.