hayata dair öğütler

Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına, birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankarlığa katiyen yer vermemeye, iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğine kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerini ve öğütlerini aktarıyor.