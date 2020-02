Hayata anlam katanlara ödül

05.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:52

Erzurum DSİ Palandöken Masterlar Koşu Takımı'nın bireyleri kentin sporuna katma değer sağladıkları için ödüllendirildi. GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Biz bizden bir değil bin adım önde koşuyorsunuz. En güzel ödüle layıksınız" dedi. ERVAK Başkanı Erdal Güzel, "Biz hayata anlam katıyoruz" diye konuştu. DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ise Master atletlerin Türkiye'nin örnek gurubu olduğunu söyledi.



DSİ Palandöken Masterlar Atletizm Takımı, adeta yaz kış demeden çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de düzenlenen maratonların aranılan grubu olan ve çeşitli ülkelerde de düzenlenen Yarı Maratonlarda Türkiye'yi temsem eden DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu'nun başarısı ödülsüz kalmadı.



10 yılı aşkın süredir 'Yaşam Boyu Spor Projesi' kapsamında uzun kış mevsiminde DSİ Spor Salonu'nda antrenman yapan DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği ile DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yemekli sertifika töreni düzenlendi.



DSİ Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Yemekhanesinde organize edilen etkinlikte Erzurum ve Türk sporuna katma değer katan DSİ Masterlar Koşu Grubu bireyleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından hazırlanan sertifika ile ödüllendirildiler. Herkes İçin Spor Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Öz de etkinliğe destek verdi.



HER MESLEK GRUBUNDAN KATILIMCISI VAR



Aralarında ERVAK Başkanı Erdal Güzel ile TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen'in de bulunduğu DSİ Palandöken Masterlar Grubu koşu takımı her meslek grubundan katılımcıdan oluşuyor. 50'yi aşkın koşu grubu kendi imkanları ile düzenlenen maraton ve yarı maratonlara katılırken, yurt dışında da Erzurum ve Türkiye'yi bir çok kez temsil etme onurunu yaşadılar.



SİZ BİZDEN 1 DEĞİL 1000 ADIM ÖNDESİNİZ



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yemekli sertifika töreninde yaptığı konuşmada, şehirde spor yapan insanların arasında koştuğu için kendisini şanslı hissettiğini belirterek, "Burada spor yapmanın yaşının olmadığını ispatlayan güzide insanlarla bir arada olduğum için şanslıyım. DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu, Erzurum'un sporuna katma değer sağlıyor. Gençlerimizin bu güzide topluluktan ders almasını arzu ediyorum. Siz bizden bir değil 1000 adım önde gidiyorsunuz" diyerek, DSİ Palandöken Masterlar grubuna övgüler yağdırdı.



KÖLEOĞLU: MÜTHİŞ BİR BİRLİKTELİK VAR



DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu da yaptığı açıklamada DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu'nun aralarında müthiş bir birliktelik olduğunu ifade ederek, "Spor salonuna girildiğinde hiç kimse meslek, makam ayrımı yapmaksızın kol kola giriyor. Kol kola başarı için endeksleniyorlar. DSİ Palandöken Masterlar Grubu Türkiye'nin örnek grubu" dedi.



GÜZEL: HAYATA ANLAM KATIYORUZ



ERVAK Başkanı Erdal Güzel, uzun yıllardır DSİ Palandöken Masterlar Koşu Grubu'nun içinde yer aldığını belirterek, üç ay önce yaşadığı bir sakatlık nedeniyle antrenmanlara katılamadığını söyledi.



Güzel, "Bu üç ay bana üç yıl gibi geldi. Üç ay antrenmanların hasretini çektim. Biz DSİ Palandöken Masterlar Grubu olarak hayata anlam katıyoruz. Sevgiyi, dostluğu ve kardeşliği nakış nakış işliyoruz" diye konuştu.



SPORUN HER YAŞTA YAPILDIĞINI GÖSTERİYORSUNUZ



Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da, sporun her dalı ile uğraştığını belirterek, "Sporun her ortamda ve her yaşta yapıldığını gösterdiğiniz için sizleri kutluyorum. İnşallah bizde sizin aranızda yer buluruz" şeklinde konuştu.



TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen ile Emrullah Önalan da, gecede birer konuşma yaptılar.



TAF Disiplin Kurulu Başkanı Fatih Tüzemen, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu'na, Bölge Müdür Yardımcısı Muhyettin Eroğlu'na ve Koşu Grubunun Koordinatörü Hikmet Maraşlı'ya teşekkür etti.



Tüzemen, "İl Müdürümüz bizim için daha sürprizler yapacak. Buna hazır olun" dedi.



Konuşmaların ardından DSİ Masterlar Grubu Koşu takımından 50 kişiye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sertifikalar verildi. - ERZURUM

