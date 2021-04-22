Hayat Vakfın'dan Ramazan'da da sıcak yemek
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Hayat Vakfın'dan Ramazan'da da sıcak yemek

Hayat Vakfın'dan Ramazan'da da sıcak yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi, pandemi sürecinde yürütülen ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek uygulamasını Ramazan'da da sürdürüyor.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi, pandemi sürecinde yürütülen ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek uygulamasını Ramazan'da da sürdürüyor.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 500 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Adıyaman Şubesi Abdullah Ertaş, "Gerek pandemi nedeniyle gerekse mübarek Ramazan ayı vesilesiyle dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi her komşumuzun yanında olmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki bu zorlu süreçleri atlatmanın koşulu dayanışmadır, yardımlaşmadır ve birlikte hareket etmektir. Günlük sıcak yemek kapasitemizi 500 kişiye çıkardık. Ayrıca ihtiyaç sahibi komşularımıza yardım kolileri de ulaştırmaya devam ediyoruz. Hayat Vakfı Adıyaman şubesi olarak gerek, Üniversite öğrenci burs yardımlarıyla, gerek gençlik ve çocuk merkezimizdeki çocuklarımızın eğitim giderlerine ve gerekse Yardımlaşma kampanyamıza destek veren bağışcılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Hayat Vakfın'dan Ramazan'da da sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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