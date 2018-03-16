Hayat Tamircisi Hasan Kızıl, Yeni Bir Proje ile Bilim Adamlarını Kıskandıracak

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kızıl köyünde aracının motoruna sıkışan kedi ile hayatı değişen Hasan Kızıl, Türkiye Diyanet Vakfı 4. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı İyilik Ödülü ile Mardin'in gururu oldu.

22 yaşında hayat tamircisi unvanı ile anılan Hasan Kızıl, Cumhurbaşkanından aldığı ödüle layık olmak için yeni bir projeye başlıyor. Kızıl, bilim insanlarını hayran bırakacak bir proje ile biosensör kullanarak beyindeki sinyallerle hayvanları yürütmeye çalışacak. Proje hayata geçerse hayvanlar yürütece ihtiyacı olmadan beyinden gelen sinyallerle engellerini aşabilecek.

İhlas Haber Ajansının (İHA) 26 Haziran 2017'de yaptığı özel haber ile Derikli Hasan Kızıl'ın iyilik sesine kulak verilerek Mardin'den tüm Türkiye'ye sesi duyurulmuştu. Haberin ardından Türkiye'de tüm engelli hayvanlara ulaşmaya başladığını söyleyen Hasan Kızıl sadece engelli hayvanlar değil, engelli çocuklar için de geliştirdiği mekanik protez el ile çocukların hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının elinden ödülü alması ile ertesi gün çalışmalara başlayan Derikli Hasan Kızıl bir koşturmanın içinde iken ödül alacağını duyduğunu ve çalışmalarını bitirip ödülü almaya gittiğini söyledi. Ankara'da ödülünü aldığını belirten Hasan Kızıl, bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

"Bir haberle daha çok engelli hayata ulaşmak istedim"

Çocukluğunda başlayan hayvan sevgisinin bir süre sonra yaşanılan engelleri görmesini sağladığını kaydeden Hasan Kızıl, "Sizlerinde sayesinde birkaç haberle daha çok engelli hayvana ulaşma sansı buldum. Bir süre sonra neden çocuklar için de bir şeyler yapmayayım diye düşündüm. İlk röportajı da zaten sizinle yapmıştık. Şuan benden istenen kedi köpek yürüteci oldukça fazla. 100 civarı kedi, köpek, kuş, kaplumbağa bile var. Her haber yaptığımız zaman daha çok engelli hayvana ulaşıyoruz. Bir yandan da destek alabilirsek çok çok daha fazla sayıya ulaşacağım" dedi.

"Tek başına yemek yemek isteyen bir çocuğun hayali için çalışıyorum"

Şuan insan protezi de istendiğini söyleyen Hasan Kızıl, "Benden istenen insan protezi de 10 civarı. Bir tane çocuk için yapmayı planladığım protez var. Çocuğun iki kolu yok ve tek hayali tek başına yemek yemesi. Annesi ona yemeğini yediriyor. ve hayali tek başına yemek yemek, bu hayalini gerçekleştirmek için çalışacağım" diye konuştu.

"Bir haber tüm hayatımı değiştirdi"

İlk haberinin İHA tarafından yapıldığını belirten Hasan Kızıl, bu haberle hayatının değiştiğini söyledi. Kızıl, "Bana iyilik nedir diye sorulsa, karşılık beklemeden yapılan her şeydir derim. Bu ödül çok güzel oldu ve güçlendim. Bu sefer çok daha güzel projeler ile çok daha farklı çalışmalar yapmayı planlıyorum. İlk etapta minik minik oyuncakları kırarak başladım. Bu kadar büyüyebileceğini aslında tahmin etmemiştim. Böyle minik bir röportaj yapayım istedim ve daha çok cana ulaşmak istedim. O röportajı yaptım ve önünü kesemedim. Reklamlar, gazete manşetleri, ulusal kanallar, ödüller. Ailem annem babam her zaman destekçim oldu ve onların sayesinde 250 canı yürüttüm. Onlar yanımda olmasaydı bu çalışmamı hayata geçiremezdim" şeklinde konuştu.

Beyin gücü ile felçli hayvanları yürütecek

Daha önce yurt dışında konuya ilişkin araştırma yaptığını ve bu konuda bir projeye başladığını söyleyen Hasan Kızıl, beyin gücü ile felçli hayvanları yürütmek için çalışmalara başladığını söyledi. Kızıl, "Bundan sonraki süreçte bir tane projem vardı, onun üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Biosensör teknolojisi ile tamamen felçli olan canlıları kapsıyor bu proje. Biosensörler ile beta sinyallerini beyin gücü ile felçli hayvanları yürütebilmek için uğraşıyorum. Bunu başarabilirsem insanlar için de iyi olur diye düşünüyorum. Gerçekten kalbimiz çok önemli bir organımız. Şuan atıyorsa elimizden geleni yapalım" dedi.

22 yaşındaki Hasan Kızıl bugüne kadar 250 hayvana yürümesi için protez gerçekleştirirken Turkcell'in sponsorluğunda elde ettiği üç boyutlu yazılım ile çocuklar için protez eller yaparak engelli çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Kızıl son projesi biosensör teknolojisini kullanarak beyin gücü ile felçli canlıların yürümesini sağlayabilirse bilim dünyasında yeni bir çığır açmış olacak. Kızıl, bu projeyi yapmasının ardından Aziz Sancar'dan sonra adından sıkça söz ettirecek ikinci Mardinli bilim adamı olacak. - MARDİN