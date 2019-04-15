Hayat Tamircisi' Bu Kez Felçli Sincabı Yürüttü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde çocukların dağda bulup eve götürdükleri yavru sincap, elektrik akımına kapıldı ve arka ayakları felç oldu. 'Hayat tamircisi' olarak bilinen ve birçok hayvana yürüteç yapan 'iyilik ödülü' sahibi Hasan Kızıl (24), yaptığı yürüteçle felçli sincabın da yürümesini sağladı. Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'Hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle bugüne kadar 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle arka iki ayağını kullanamayan sincabın yürümesini sağladı.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan bir çocuk, dağda bulduğu bir sincap yavrusunu alıp evine getirerek, beslemeye başladı. Sincap, evde dolaştığı sırada elektrik akımına kapılarak arka iki ayağı felç oldu. Aile, Hasan Kızıl'a sosyal medya üzerinden ulaşarak, yardım talebinde bulunması üzerin Kızıl, sincap için yürüteç yapma başladı.

KIRIK OYUNCAK ARABA TEKERLİĞİNDE YÜRÜTEÇ YAPTI

Aileden sincabın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra, yürüteç yapmak için hazırlığa başladığını anlatan Kızıl,"Sosyal medya üzerinden bana ulaştılar. Ben de hemen çalışmalara başladım. Kırık bir oyuncak arabanın tekerliğini söktüm ve alüminyum parçalardan yürüteç yaptım. Yürüteci denemem için Mazıdağı'na gittim. Sincaba yürüteci taktığım gibi bir anda koşmaya başladı. O esnada hepimiz çok mutlu olduk. Sincap, bu yürüteç sayesinde rahatlıkla yürüyebilecek, istediği yere gidebilecek. Yürüteci taktıktan birkaç saat sonra arka ayaklarına his gelmeye başladı. Birkaç ay sonra sincabımız yürüteç ihtiyacı olmadan koşacak ve mutlu bir şekilde istediği yere koşabilecek" dedi.

Aile, Kızıl'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - Mardin

Kaynak: DHA