Hayat Tamircisi' Bu Kez Felçli Kuzuya Yürüteç Yaptı

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle iki ayağını kullanamayan kuzunun yürümesini sağladı.

Derik'in Boyaklı köyünde kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca verilen 'Uluslararası İyilik' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Hasan Kızıl (23), bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı. Aynı köyde yaşadığı Rüzgar Sakin'in kendisini arayarak, yeni doğan kuzunun arka ayaklarının felçli olduğunu söylediğini aktaran Kızıl, "Kuzusunu kesmek istemediğini, ona nasıl yardımcı olacağımı sordu. Bende köye giderek kuzunun ölçüsünü aldım. Ölçü aldığım zaman bütün kuzular annesine koşarken felç olan kuzu tek başına orda duruyordu. Hemen gidip yürüteç yaptım. Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Türkiye'de ne kadar engeli canlı varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şu an için gece-gündüz çalışıyorum, bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına bazen sabaha kadar çalışıyorum" dedi.

- Mardin