Hayat Suda Başladı: Artemis

Artemis A.Ş. 1997 yılından itibaren üretim ve hizmetlerine Gebze Organize Sanayi Bölgesinde ki 11.000m²'lik arazide kapalı alanı da 10.000m² olan fabrikasında devam etmektedir. Tüm ürün gamını tek bir çatı içerisinde kendi üretmektedir.

Günümüzde Artemis A.Ş.banyo yıkanma alanlarında, lider olduğu Akrilik Küvet ve Duş Teknesi, Solid Surface, Lineer Süzgeç ve Buharlı Masajlı Sistemler yanında,Duşakabin üretiminde de uluslararası standartlarda, özgüntasarımlar yaparak sektörün öncü firması haline gelmiştir.

Artemis A.Ş. kurumsal yapısıyla, olası sorunlara çözüm sunan vetüm Türkiye yayılmış yetkili servis ağıyla, müşteri memnuniyeti odaklı çalışan uzman yetkili servislere sahiptir.

Sermayesinin tamamı milli olan kuruluşumuzun tüm ürünleri ARGE-ÜRGEbölümündekiTürk Mühendisleri tarafından dizayn edilip geliştirilmektedir. Ayrıca komşu ülkeler haricinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıtasında 29 ülkeye ihracat yapmaktadır.

MİSYONUMUZ

Çalışanlarımızın kişisel ilgisi, alanlarındaki uzmanlığı, tecrübe ve takım ruhuyla birlikte kaliteli üretim sağlamak,

Müşteri odaklı çalışmalar ile farkındalık yaratmak,

Müşterilerimizin istek ve arzularına, doğru ve kaliteli karşılık vermek ve ilklerimiz arasında yer almasını sağlamak,

Zamanında servis ve üstün nitelikli bakım faaliyetlerini yerine getirmek. Ürün ve hizmetlerimize sahip çıkarak, satış sonrasında müşterilerimiz ile iş birliği içerisinde devam etmektir.

VİZYONUMUZ

Türkiye ve Dünya'da, Küvet ve Kabin üretiminde mükemmellik merkezi olarak tanınmak,

Banyo yıkanma alanlarında ki tüm ürünlerde ARTEMİS markasıyla dünya standartlarında, ürün çeşitliliğini maksimum seviyeye taşımak.

Kaynakların en verimli şekilde kullanımı ile çevreye duyarlı olarak üretime devam etmek,

Hizmetimizin sürekliliğini sağlamak adına yatırımlar gerçekleştirmek, teşvik etmek ve elde edilen karı hissedarlara sağlamak,

Çalışanlarımızın gelişmesini, toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak adına faaliyette bulunmaktır.

DEĞERLERİ

Üretkenliği, dayanışmayı ve işbirliğini besleyen bir çalışma atmosferi oluşturarak, yeteneklerimizi, kuvvetli yönlerimizi ve yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanmak,

Teknik kadromuz, yönetim takımımız ve çabaları kurumsal gücümüzün kaynağı olan bütün çalışanlarımız için oluşturduğumuz yüksek standartları korumak,

En gelişmiş üretim teknolojisini ve hizmetleri; yüksek beceri, kalite duygusu ve insan onuruna saygı ile destekleyerek sunmak,

Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeden planlar ve projeler gerçekleştirmek ve desteklemektir.

KALİTE POLİTİKALARI

Temel Politikamız; firmamızı yaşayan bir organizma gibi canlı tutmak ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadro yapısını her şart ve krize karşın hazırlıklı kılmaktır.

Ana Felsefemiz; 1997 yılından beri faaliyette bulunan ve sürekli gelişen çevre dostu, insan mutluluğunu ve müşteri memnuniyetini ürün ve üretimde kaliteyi esas alarak büyüyen firmamızı daha uzun süre yaşatmaktır.

Çalışmalarımızda Temel İlkemiz; çalışanlarımıza ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi ön planda tutmak, yasal haklarını eksiksiz yerine getirmek, verdiğimiz sözleri tutmak ve Kalite Yönetim Sistemi'nin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Artemis A.Ş. yönetimi olarak yukarıda belirtilen politikalarımıza bağlı kalacağımızı, bu hedef ve ilkeler için kaynak sağlayacağımızı taahhüt ederiz.