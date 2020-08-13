Hayat Su'dan Türkiye'nin ilk geri dönüştürülmüş şişesi Hayat Su tarafından Türkiye'de ilk kez yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen su şişesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Hayat Su tarafından Türkiye'de ilk kez yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen su şişesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir teknede yapılan etkinlikte, Hayat Su'yun sürdürülebilir bir dünya için 2025 taahhütleri de açıklandı.

Ayrıca etkinlik kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" seçilen milli sporcu Şahika Ercümen ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye "Sıfır Atık Sıfır Açlık" proje destekçisi, beslenme uzmanı Dilara Koçak, İstanbul Boğazı'nda yaptıkları dalışla denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

"Türkiye'de ilk kez geri dönüştürülmüş plastikten su şişesi ürettik"

Hayat Su Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt, toplantıda yaptığı konuşmada, denizlerdeki kirliliği ve dünya için geri dönüşümün önemine değindi.

Kunt, "Türkiye'nin ilk şişe su üreticilerinden biri olarak, Türkiye'de sürdürülebilirlik adına harekete geçen ilk su markası olmaya karar verdik. Türkiye'de ilk kez geri dönüştürülmüş plastikten su şişesi üreten marka olarak dünyamız için anlamlı bir adım atıyoruz. Bugün Türkiye'yle tanıştırdığımız 500 ml'lik yüzde 50'si geri dönüştürülmüş Hayat Çevre Dostu şişelerimizin yanı sıra, 2025'e kadar portföyümüzdeki tüm pet şişelerin geri dönüştürülmüş plastik içereceğinin haberini veriyoruz. Amacımız kullandığımız pet oranının ortalama yüzde 50'sinin geri dönüştürülmüş olmasını sağlamak." dedi.

"Geri dönüşümde sürdürebilir adımlar atmak için uzun süredir çalışıyoruz"

Geri dönüşüm konusunda sürdürebilir adımlar atmak için uzun süredir çalıştıklarını anlatan Kunt, "Hayat Su olarak bugün 2025 taahhütlerimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. İlk adımını yüzde 50'si geri dönüştürülmüş plastikten ürettiğimiz şişelerimizle attığımız bu yolculukta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık projesi' başta olmak üzere en etkin resmi atık toplama ve geri dönüşüm sistemlerine destek olmak, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, daha fazla plastiğin geri dönüştürülmesini sağlamak, toplumsal bilinci artırmak amacıyla eğitim kurumları ile iş birliği yapmak gibi çok daha kapsamlı çalışmalara imza atacağımızın sözünü veriyoruz. 'Hayat geri dönüşümde' diyerek herkesi de bu farkındalık yarışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Değerli kuruluşlarla iş birlikleri yapıyoruz"

Hayat Su Kıdemli Marka Müdürü Selcen Tokgöz ise geri dönüşüm yolculuğunda değerli kuruluşlarla iş birlikleri yaptıklarını belirterek, çevre dostu şişenin lanse edilmesiyle birlikte DenizTemiz Derneği/ TURMEPA'nın Sıfır Atık Mavi projesine de destekte bulunacaklarını dile getirdi.

Özellikle pandemi döneminde maske ve eldiven atıklarının denizlerde oluşturduğu kirliliğe dikkati çeken Tokgöz, "Karantina günlerinde hepimiz sağlığımızın, doğal güzelliklerin önemini daha iyi anladık. Bizler evlerimizdeyken kendisini yenileyen denizlerimizde, normalleşme günleriyle birlikte üzücü görüntülerle de karşılaştık. Biz Hayat Su olarak 2025'e kadar hedeflerimizi belirledik. Herkesi bu farkındalık yarışında bize katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"1 milyon ton plastiği geri dönüştürmek, 1 milyon aracın trafikten alınmasıyla aynı etkiyi yapıyor"

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise şunları kaydetti:

"İnsanlık bu zamana kadar kişi başına 1 ton plastik üretti ve üretilen plastiklerin üçte birini sadece bir kez kullanıp attık. Yalnızca yüzde 15'ini geri dönüştürdük. Oysaki plastiğin geri dönüşümü hayati bir önem taşıyor. Çünkü 1 milyon ton plastiği geri dönüştürmek, 1 milyon aracın trafikten alınmasıyla aynı etkiyi yaratıyor. Denizlere ise her yıl 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor. Okyanuslarda şu an 150 milyon tondan fazla plastik bulunuyor.

Bu atıkları azaltmak bizim elimizde, kullandığımız plastikleri geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz. Bu kapsamda Hayat Su'yun Türkiye'de bir ilk olarak dönüştürülmüş su şişesini lanse etmesi bizi gelecek için umutlandırdı."

"Deniz çöplerinin yüzde 80'i deniz tabanında bulunuyor"

Şahika Ercümen ise etkinlikte yaptıkları dalışla denizlerdeki kirliliğe ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak istediklerini belirterek, "Okyanus ve denizler gezegenimizin yüzde 70'ini oluşturuyor. Çoğumuzun su yüzeyinde gördüğü atıklar, denizsel atıkların sadece yüzde 15'ini oluştururken, deniz çöplerinin yüzde 80'i deniz tabanında bulunuyor. Denizlerdeki yaşamı ciddi şekilde etkileyen bu kirlilik dünyamızın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bunun önüne geçmek ve plastik kullanımını azaltmak adına bugün çok önemli bir adım atıyoruz. Plastik kullanım oranını yüzde 50 düşürmeyi hedefleyen Hayat Su'yun bu çalışmasını çok değerli buluyor ve destekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gezegeni iyi beslemek hepimizin sorumluluğu"

Dilara Koçak da "Bugün kirlettiğimiz denizler, yarınlarımızı ve geleceğin beslenmesini etkiliyor. Gezegeni iyi beslemek hepimizin sorumluluğu. Biliyoruz ki deniz ve okyanuslardaki çöplerin yüzde 73'ünden fazlasını plastikler oluşturuyor. Bu nedenle Hayat Su'yun plastik kullanımını sınırlandırma taahhüdünü çok kıymetli buluyor ve destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA