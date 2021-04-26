Hayat Resim Defterine Sığar Yarışmasının sonuçları açıklandı
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Hayat Resim Defterine Sığar Yarışmasının sonuçları açıklandı

Hayat Resim Defterine Sığar Yarışmasının sonuçları açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Hayat Resim Defterine Sığar isimli resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Hayat Resim Defterine Sığar isimli resim yarışmasının sonuçları açıklandı. 2 kategori 6 konudan oluşan yarışma sonucunda 12 yarışmacı ödül almaya hak kazandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından korona virüs döneminde evde kalan çocukların ekran başında geçirdiği zamanı azaltmak, onların resim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olarak hayal güçlerinin zenginleştirmesi amacıyla düzenlenen Hayat Resim Defterine Sığar isimli yarışmanın sonuçları açıklandı. İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki kategori ve "Kahraman sağlık çalışanları", "Hastalık bizi yenemez", "Evdeki yaşam", "Doğaya duyulan özlem", "Çocukların Belediyesi" ve "Selçuklu'da Yaşam" konularından oluşan ve yarışma materyallerinin Selçuklu Belediyesi tarafından karşılandığı yarışmaya 8 bin 100 kişi başvuru yaptı. Yapılan değerlendirmelerin ardından 12 yarışmacı dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Yarışma sonucunda ödül almaya hak kazanan yarışmacıların isimleri http://www.selcukludapekguzelseyler.com/sonuclar adresinden yayımlandı.

Pandemi koşullarının elvermesi durumunda yarışmacıların ödülleri düzenlenen törenle Selçuklu Belediyesinin ilerleyen haftalarda belirleyeceği tarihte verilecek. İlkokul ve ortaokul düzeyinde birinci olan yarışmacılar fotoğraf makinesi, ikinci olanlar tablet, üçüncü olanlar ise akıllı saat ile ödüllendirecek.

"Bu yarışmalarla öğrencilerimize katkı vermeye devam edeceğiz"

Belediye olarak pandemi döneminde anlamlı bir yarışmaya imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetlerimizin yanında eğitim ve kültür alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin okullarından uzak olduğu dönemde onların evlerinde sıkılmalarına engel olmak için böyle bir yarışma düzenledik. Tabi bunun yanında öğrencilerimiz sağlık çalışanlarına olan minnet duygumuzu da yaptıkları resimlerle onlara göstermiş oldular. Belediye olarak böyle yarışmaları devam ettirmeyi ve öğrencilerimize katkı vermeye devam etmek istiyoruz. Ben yarışmada dereceye giren yarışmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının da devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Hayat Resim Defterine Sığar Yarışmasının sonuçları açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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