Hayat olabilirsin festivalinde bağış rekoru

09.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38

İki gün süren festival kapsamında Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü standında 257 organ bağışı ile İzmir rekoru kırılırken, Kızılay'ın kan bağış otobüslerinde 225 kan bağışı ve 136 kök hücre bağışı gerçekleşti.

YOĞUN İLGİ

MaviBahçe AVM'de düzenlenen Hayat Olabilirsin Festivali, kamu, belediye, sivil toplum örgütleri ve İzmirlilerin desteği ve yoğun ilgisiyle geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Kök hücre, kan bağışı ve organ bağışı konularında halkı bilgilendirmek ve bağışı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkiliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterirken, iki günlük süreçte bağış rekoru da kırıldı. Kök hücre, kan ve organ bağışı hakkında bilgilendirici konuşmaların yer aldığı festivale katılanlar etkinlik alanında düzenlenen konserlerle de neşeli saatler yaşadı. Rahatsızlığı nedeniyle tıp eğitimine ara vermek zoruna kalan ve kök hücre bağışıyla sağlığına kavuşmayı bekleyen Azra Bulut ile böbrek nakli bekleyen Dilek Gençyılmaz, ulusal ve yerel basın organlarına organ ve kök hücre bağışının önemini vurguladı.

İZMİR REKORU

Belki de Sensin, İzmir Hasta Çocuk Evleri, Mutlu Olalım ve Yaşa Çocuk Derneklerinin katılımlarıyla destek verdiği etkinlikte bağış rekoru kırıldı. Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan organ bağış standında iki gün boyunca257 organ bağışında bulundu. Yetkililer, bu sayının organ bağışında İzmir rekoru olduğunu ifade etti. Kızılay Kan Merkezi Ege Bölge Müdürlüğü yetkilileri de etkinlik boyunca kan bağış otobüslerinde 225 kan bağışı ve 136 kök hücre bağışı gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler