Hayat normalleşiyor dezenfeksiyon çalışmaları tavizsiz sürüyor
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Hayat normalleşiyor dezenfeksiyon çalışmaları tavizsiz sürüyor

Hayat normalleşiyor dezenfeksiyon çalışmaları tavizsiz sürüyor
11.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:02

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, kamusal alanlarda ve özellikle sağlık kuruluşları çevrelerindeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, kamusal alanlarda ve özellikle sağlık kuruluşları çevrelerindeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen yeni tip Korona virüsü salgını mücadelesinde başarılı sonuçlar alınmaya başlanması ile alınan salgın tedbirlerinde normalleşme sürecine girilmesinin ardından, Süleymanpaşa'da kademeli normalleşme süreci için ilk adımlar atılmaya başlandı.

Yeni düzenlemelerle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken, kuaförler ve alışveriş merkezlerinin de kademeli ve kontrollü bir şekilde açılmasına izin verildi.

Dezenfeksiyon çalışmaları aynı titizlikle sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın tedbirleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, kamusal alanlarda ve özellikle sağlık kuruluşları çevrelerindeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Tekirdağ'daki devlet hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ve NKÜ Araştırma Hastanesi çevresinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra şehir içindeki ana caddeler düzenli olarak hijyenik hale getiriliyor, tüm mahallelerde sık kullanılan cadde ve sokaklar belirli aralıklarla ilaçlanarak virüsten arındırılıyor.

"Tünelin ucunda ışık görünmeye başladı"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, hayatın kontrollü bir şekilde normalleşmeye başlamasının genel bir rahatlamaya dönüşmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Korona virüsü salgınına teslim olmuşken, ülkemizde başından beri kontrollü bir salgın mücadelesine şahit olduk. Güçlü sağlık sistemimiz ve işinin ehli yönetim kadrolarımız sayesinde bu salgınla başarılı bir mücadelede sergiledik. Tedbirler zamanında ve sıkı bir şekilde uygulandı, vatandaşlarımız kısıtlamalara, yönlendirmelere riayet etti ve salgının yayılma hızını ülke olarak düşük tuttuk. Artık tünelin ucunda ışık görünmeye başladı. Tedbirler kapsamında kısıtlanan hayatımız artık kademeli olarak normalleşme sürecine girdi. Ancak biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak salgına karşı aldığımız önlemleri hiçbir şekilde gevşetmeden sürdürüyoruz. Her gün sağlık kuruluşlarımızda ve ana caddelerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimiz dahil tüm mahallelerimizde belirli bir program dahilinde cadde ve sokaklarımızı ilaçlıyoruz. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza maskelerini ulaştırıyoruz. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerimizde denetlemelerimize devam ediyoruz. Normalleşme sürecinin hızlanması için vatandaşlarımızdan da ricamız kişisel tedbirlerini almaya aynı özen ve titizlikle devam etmeleri yönündedir. Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız ve bu illetten el birliğiyle kurtulacağız" - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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