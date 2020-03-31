Hayat Normale Döndüğünde Müstakil Evlere ve Araziye Yatırımlar Artacak Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can: "Gayrimenkul sektöründe koronovirüs salgının ardından hayat normale döndüğünde arazi yatırımları ve müstakil evlere talep artacak, mağaza, dükkan, ofis gibi gayrimenkullerde ciddi daralma olacak" dedi.

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi olarak duyurulan koronavirüs salgınının gayrimenkul sektörünü ciddi yönde etkileyeceğini dile getiren Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Hasan Can, "Çin'le başlayan virüsün tüm dünyayı veülkemizi etkisi altına alan koronovirüs nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Şu günlerde mart ayı içerisinde yapılan işlerin büyük kısmı daha önce tamamlanan akitlerin işlemleri olarak kayda geçiliyor. Son iki haftadır 'evde kal' çağrısı ile pek çok iş yeri gibi emlak ofisleri de kapalı veya online hizmet vermeye çalışıyor. Bu sürenin Haziran ayına kadar devam edeceği kanaatindeyim" diye konuştu.

Toprağa Yatırım HerZaman Kazandırır

Gayrimenkul piyasalarında ilk olarak oteller, kongre merkezleri, avm'lerde ciddi daralma olacağını ifade eden Can, piyasalar normale döndüğünde geniş daire, villa, müstakil evler ve arazi yatırımlarına talebin artacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Özellikle bu süreçte online hizmet veren şirket sayısının artışı ofis piyasasını etkileyecek, perakende sektörünün yer aldığı mağazalar, ticari binalar, okul binaları vb gayrimenkul türleri büyük oranda etkilenecek yerler. Toprak ve arazi yatırımlarıgiderek artacak. Toprağa yatırım her zaman ki gibi kazandırmaya devam edecek. Konut bacağında ise arz ve talep ilişkisinin dengeli olacağı ve talebin zamanla yavaşlayacağını öngörüyorum. Yine bu süre zarfında kira bedellerinin ödemesi konusunda zorlukların çıkabilir, ödemelerde aksaklıklar yaşanabilir."

Gayrimenkul Sektöründe Dijital Hizmet Dönemi

Gayrimenkul şirketlerinin tümü işlerini evden online yöntemlerle devam ettirdiğini dile getiren Can, "Gayrimenkul sektörü satış ve pazarlamasını yapacağı portföyleri 360° derece yöntemlerle hizmet vereceği bir modele dönüştürmek zorunda. REMAX 7/TEPE olarak 'Evde Kal' çağrısına uyarak, işlerimizi evlerimizde online yürütüyor, ofis içi toplantıları ve kararları zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ekip olarak merkezimizin yürüttüğü online eğitimlere katılıyoruz. Böylesi bir dönemde hizmetlerimizi kesintisiz yürütebilmek için şirketimizde dijital dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Aldığımız taleplere sosyal mesafe koşullarına uyarak 7/24 telefon ve diğer dijital iletişim kanallarından cevap veriyoruz. Bu dönemde datamızı güncelleyerek portföyümüzün tüm detaylarını dijital ortama taşıyoruz. Tüm müşterilerimizle telefonla da olsa kontağımız devam ediyor.

Bu süreçte ayrıca sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak çevremizde ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı oluyoruz. Ayrıca sokak hayvanlarına mama ve su ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Bu zamanı birlik ve berabere atlatacağımıza inanıyorum. Her şeyin başı sağlık. Dileğimiz insanlığın bu salgından bir an önce kurtulması ve hayatımızın normale dönmesi."

Kaynak: Bültenler