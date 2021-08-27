'Hayat' nöbeti kayıpsız devam ediyor: 685 kişiyi kurtardılar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları Karadeniz sahillerinde 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları Karadeniz sahillerinde 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 1 Haziran'dan bu yana teyakkuzda olan ekipler, sezonu kayıpsız bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Ayrıca, park ve sosyal alanlarıyla gözde olan Sakarya sahilleri, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey bölgesinde yaz sezonu boyunca başarılı bir çalışma yürüttü. Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 60 personelle vatandaşın can güvenliği için 'hayat' nöbetini sürdürüyor. Sahillerde kurulan toplamda 44 farklı kulede gün sonuna kadar nöbet tutan cankurtaranlar, kulelerinin başında adeta gözünü bile kırpmadan denizdeki hareketliliği gözlüyor.

685 kişiyi hayata bağlayan müdahale

Denizde belirlenen sınırlar ve duba sistemiyle güvenliği sağlayan Cankurtaran Timi, kulelerde ve merkezde denizi dürbünle izleyerek tehlikeyi anında fark ediyor. Ekipler, tam donanımlı araç ve ekipmanla boğulma vakalarına en hızlı şekilde müdahale ediyor. Bölgelerde görev dağılımıyla çalışan cankurtaranlar 1 Haziran'dan bu yana toplam 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Sağlık sistemiyle koordineli çalışan ekipler, 112'ye teslim ettikleri onlarca canı 'hayata' bağladı.

Hedefimiz sezonu hiç kayıp vermeden bitirmektir

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz'de bulunan 3 farklı sahilimizde, sezonun başından bu yana hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Büyükşehir İtfaiyesi'nde görevli, eğitimli ve profesyonel cankurtaranlarımızla Karadeniz sahillerinde kurulan 44 farklı kulede nöbetimiz devam etmektedir. Sezon açılışının yapıldığı 1 Haziran tarihinden bu yana toplamda 685 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. 4 jet ski, 1 araç ve tam donanımlı ekipmanlarımızla sahillerimizde vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak, can güvenliğini temin etmek için mesai saatleri içerisinde büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Hedefimiz bu yaz sezonunu hiçbir vatandaşımızın canına, hayatına zarar gelmeden tamamlamaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı