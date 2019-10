20.10.2019 15:17

Hayat kurtarmak için koştular

Binlerce İstanbullu organ bağışına dikkat çekmek için Caddebostan'da koştu

İSTANBUL - İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde, Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu bu yıl 5'inci kez binlerce gönüllüyü bir araya getirdi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde gerçekleştirilen ve İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu yapıldı. Koşuda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunuldu. Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle bu yıl 5'inci düzenlenen etkinlik,Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı,Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve TÜRKÖK işbirliğiyle gerçekleştirildi. Sektöründe öncü markalar ve medya kuruluşları koşuya destek verdi.

Etkinliğine, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Ceo'su Reha Özkaya, Medicana Eğitim Grubu Ceo'su Okan Dilik, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, Medican Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç, Medicana Sağlık Grubu Yöneticileri yanı sıra nakilli hastalar, hasta yakınları ve içinde sporcuların da bulunduğu binlerce duyarlı vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Murat Tuncer'in koşu manifestosunu okumasının ardından, Carnaval Turco Perküsyon Grubu'nun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan ışıkların önünden başlayarak, Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 kilometrelik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu.

"Organ bağışladığınızı mutlaka birinci derece aile yakınlarınıza söylemeniz gerekiyor"

Organ bağışında ailenin haberi olmasına vurgu yapan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, "Türkiye'de her yıl 10 bin insan organ bağışı yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için geleneksel hale getirdiğimiz koşudayız. Buradaki amacımız organ bağışına dikkat çekmek ve organ bağışı bekleyen binlerce insan için buradayız. TÜRKÖK ve Kızılay burada bulunuyor. Kan bağışı ve organ bağışı yapmak isteyenler buradan işlem yapılıyor. Türkiye'de sadece organ bağışlamak yetmiyor. Beyin ölümünüz gerçekleştikten sonra organ bağışlamış olmanız, organlarınızın bir başka bedende can bulmasını sağlamak maalesef yeterli değil. Yasalarımız bu konuda yetersiz. Organ bağışladığınızı mutlaka birinci derece aile yakınlarınıza söylemeniz gerekiyor. Çünkü yasalar gereği organ bağışlasanız dahi, organlarınızın bir canda hayat bulması için birinci dereceden aile yakınlarınızdan onay alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yılda 4 bin nakil yapıyoruz ama 12 bin insanımızı kaybediyoruz"

Etkinliğinin amacını belirten Prof. Dr. Murat Tuncer, "Etkinliği 5'inci kez düzenliyoruz. Sayımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Etkinliğin amacı, organ bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak. Her yıl onbinleri bulan kaybettiğimiz diyaliz hastalarını kaybetmemek adına organ bağış yaptırmak. Kadavradan böbrek nakilleri arttırmak. Bu sene bin 500'ü aşkın koşucumuz var. Her yıl olduğu gibi burada da ciddi şekilde organ bağışı alıyoruz. Türkiye'de geçen yıl 10 bin civarında hasta diyalizlerde hayatını kaybetti. Diyalize girmeden veya organ nakli olamadan hayatını kaybedenleri saymıyoruz. Ne kadar çok nakil yaparsak yapalım yani yılda 4 bin nakil yapıyoruz ama 12 bin insanımızı kaybediyoruz. O yüzden daha fazla nakil yapmamız lazım. Organlarımızı toprak altında çürütmememiz gerekiyor. Daha almamız gereken çok yol var. Bizim de başımıza gelebilir. Ailemizden birinin de böbrek yetmezliği olabilir. Bu nedenle halkımızı organ bağı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Ülkemizde şu anda organ bekleme listelerinde 25 binin üzerinde insan var"

Organ nakli ile ilgili rakamları paylaşan, Op. Dr. Volkan Turunç, "Ülkemizde şu anda organ bekleme listelerinde 25 binin üzerinde insan var. Bu listenin çok büyük bir kısmı yani 22 bin civarındaki rakamını böbrek yetmezliği olan hastalar oluşturuyor. Bu karşılık olarak ülkemizde yıllık ortalama 3 bin 200 civarı böbrek nakli yapabiliyoruz. Her yıl da kronik böbrek yetmezliği hasta havuzuna 5-6 bin yeni hasta dahil oluyor. Bunları üst üste koyulduğunda yapılan organ nakli ya da böbrek nakli sayısındaki yetersizliği tahmin edilebilir. Nakil sayımızı arttırmak için mutlaka beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan organ bağışı sayısını mutlaka arttırmamız lazım. Canlı vericilerde belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Ülkemiz, dünyada en fazla canlı verici nakil yapılan birkaç ülkeden bir tanesi" şeklinde konuştu.

"Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarda organ bağışı sayısını arttırmamız lazım"

Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardaki organ bağışına dikkat çeken Op. Dr. Turunç, "Beyin ölümü dediğimiz kavram, tıbben ölüm demek yani geri dönüşü olmayan bir durum. Bu yoğun bakımlarda konulan bir tanı. Örneğin; beyin kanaması geçirmiş, trafik kazası, beyne pıhtı atması ya da başka nedenle yoğun bakımlarda bulunan hastalarda beyin ölümü şüphesi oluştuğu zaman bazı tetkitler ve görüntüle yöntemleriyle tanı doğrulanır. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanda geri dönüş mümkün olmuyor. Bu tarz insanların organları aileleri tarafından bağışlanırsa kullanılabiliyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarda organ bağışı sayısını arttırmadığımız sürece, hedeflediğimiz sayılara ulaşabilmemiz mümkün değildir. Bu yüzden halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Her an kendi ailemizden birisini düşünerek organ bağışına ihtiyacımız olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede; kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birinci, İlker Kökçe ikinci, Metin Kuşkurdan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara kupave check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya takdim edildi.

Düzenlenen ödül törenin ardından tekrar sahne alan Carnaval Turco Perküsyon Grubu'nun ritm performansı yoğun ilgi gördü. Tören sonrası yapılan ve katılımcıların eşlik ettiği zumba dansı Caddebostan sahili'nde renkli görüntülerin kaydedilmesine neden oldu.

Kaynak: İHA