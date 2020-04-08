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Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor.

08.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:44
Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor. İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıkarak kısa zamanda tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik minnet göstergeleri sürerken, İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.Aynı hastanenin yönetim kurulu başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Zafer Beken ise, bir pandemi hastanesi görevlisi olarak sağlık çalışanlarının dönem koşullarını anlattı. 24 saat bazlı bir çalışma sistemleri olduğunu söyleyen Beken, "Önceki dönemde var olan çalışma prensibimize şimdi de devam ediyoruz. Hastanemizde acil hizmetler devam ediyor ve çoğunlukla Covid-19 vakaları acilden geliyor. Bizler ise, tüm vaktimizi işimize ayırmak zorundayız. Hem insanlarımızın hem devletimizin buna ihtiyacı var. Bu dönemi atlattıktan sonra hepimiz ailelerimize zaman ayıracağız" dedi.'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Beken, "Dünyada virüse bağlı pandemi oluşması ve ülkemizden bu olaydan etkilenmesi söz konusu. Sağlık çalışanları olarak biz görevimizin başındayız. Sağlık politikalarımız, protokollerimiz ve bakanlığın genelgeleri doğrultusunda bütün çalışmalarımızı hazırladık ve pandemi hastanesi olarak görev yapıyoruz. Yalnızca koronavirüs pozitif değil birçok hastamız var. Kemik iliği, kemoterapi ve onkoloji hastaları için hastanemizin belli bir bölümünü ayırdık. İzolasyonu tamamen sağladık" diye konuştu.'ZAMANINDA MÜDAHALE ÖNEMLİ'Şu anda koronavirüs vakalarının tedavisinin devam ettiğini ifade eden Beken, "En büyük sıkıntıyı hasta sayısının yoğun olması yani kısa zaman dilimine yoğun hasta gelmesi noktasında oluşuyor. Hastaların çoğu immün yetmezliği olan hastalar ve bunların sağlık açısından desteklenmesi gerekiyor. Son verilere baktığımız zaman dünyada genç popülasyon ve çocuklar hastalığı hasta olmadan bile atlatabiliyor. Yaşlı insanların immün sistemleri yeterli olmadığı için maalesef onlar hastalığı ağır geçirebiliyor. Bu hastalara zamanında müdahale edebilirsek olumlu sonuçlar gelişiyor" dedi.'BULAŞTIRMA RİSKİMİZ DÜŞÜK'

Yakınlarına virüs bulaştırma endişesinin olmadığını söyleyen Beken, "Gerekli önlemleri aldığımız için yakınımızdakilere virüs taşıma riskimiz pek bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm önlemleri aldığımız için hastalığı bulaştırma riskimiz çok düşük. Dışarıdaki insanlardan daha kontrollü olabiliriz çünkü insanlarımız çok bilinçli değil. Örneğin, eldiven takmak yerine ellerimizi sık sık sabunla yıkamamız gerekiyor. Eldiven takan kişi gün boyunca aynı eldivenle her yere dokunuyor ve hem kendi hijyenini hem de çevresini olumsuz etkiliyor" uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

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