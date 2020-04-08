Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar - Haberler
Güncel

Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor.

08.04.2020 07:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 07:50
Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar

TÜRKİYE genelinde koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katıp çalışan sağlık çalışanları, gösterdikleri özveriyle takdir topluyor. İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Çin'de ortaya çıkarak kısa zamanda tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele, tüm hızıyla devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik minnet göstergeleri sürerken, İzmir'de görev yapan özel bir pandemi hastanesinin sorumlu hemşiresi Elif Uslu, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde bizler canla başla işimizin başındayız. Ailemize ayıracağımız vaktin büyük bir kısmını işimize ayırmak zorundayız. Lütfen siz de kendiniz, sevdikleriniz ve bizim için evde kalın" diye konuştu.

Aynı hastanenin yönetim kurulu başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Zafer Beken ise, bir pandemi hastanesi görevlisi olarak sağlık çalışanlarının dönem koşullarını anlattı. 24 saat bazlı bir çalışma sistemleri olduğunu söyleyen Beken, "Önceki dönemde var olan çalışma prensibimize şimdi de devam ediyoruz. Hastanemizde acil hizmetler devam ediyor ve çoğunlukla Covid-19 vakaları acilden geliyor. Bizler ise, tüm vaktimizi işimize ayırmak zorundayız. Hem insanlarımızın hem devletimizin buna ihtiyacı var. Bu dönemi atlattıktan sonra hepimiz ailelerimize zaman ayıracağız" dedi.'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Beken, "Dünyada virüse bağlı pandemi oluşması ve ülkemizden bu olaydan etkilenmesi söz konusu. Sağlık çalışanları olarak biz görevimizin başındayız. Sağlık politikalarımız, protokollerimiz ve bakanlığın genelgeleri doğrultusunda bütün çalışmalarımızı hazırladık ve pandemi hastanesi olarak görev yapıyoruz. Yalnızca koronavirüs pozitif değil birçok hastamız var. Kemik iliği, kemoterapi ve onkoloji hastaları için hastanemizin belli bir bölümünü ayırdık. İzolasyonu tamamen sağladık" diye konuştu.'ZAMANINDA MÜDAHALE ÖNEMLİ'Şu anda koronavirüs vakalarının tedavisinin devam ettiğini ifade eden Beken, "En büyük sıkıntıyı hasta sayısının yoğun olması yani kısa zaman dilimine yoğun hasta gelmesi noktasında oluşuyor. Hastaların çoğu immün yetmezliği olan hastalar ve bunların sağlık açısından desteklenmesi gerekiyor. Son verilere baktığımız zaman dünyada genç popülasyon ve çocuklar hastalığı hasta olmadan bile atlatabiliyor. Yaşlı insanların immün sistemleri yeterli olmadığı için maalesef onlar hastalığı ağır geçirebiliyor. Bu hastalara zamanında müdahale edebilirsek olumlu sonuçlar gelişiyor" dedi.'BULAŞTIRMA RİSKİMİZ DÜŞÜK'

Yakınlarına virüs bulaştırma endişesinin olmadığını söyleyen Beken, "Gerekli önlemleri aldığımız için yakınımızdakilere virüs taşıma riskimiz pek bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm önlemleri aldığımız için hastalığı bulaştırma riskimiz çok düşük. Dışarıdaki insanlardan daha kontrollü olabiliriz çünkü insanlarımız çok bilinçli değil. Örneğin, eldiven takmak yerine ellerimizi sık sık sabunla yıkamamız gerekiyor. Eldiven takan kişi gün boyunca aynı eldivenle her yere dokunuyor ve hem kendi hijyenini hem de çevresini olumsuz etkiliyor" uyarısında bulundu.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı Haberler
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Haberler
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Altay Boris Johnson Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Guido Senia Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Nisan Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Hayat kurtarmak için canla başla çalışıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 08:25:11. #1.14#
title