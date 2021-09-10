Hayat kurtarırken ölen Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın Arktik bölgesinde tatbikat esnasında bir kişiyi kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi St. Petersburg'da toprağa verildi.

Norilsk şehrinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında Ziniçev, iki gün önce, yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Arktik bölgesinde bakanlık personeline yönelik ilk defa son derece soğuk koşullarda eğitim verilmek üzere tatbikat düzenleniyordu.

Finlandiya, Danimarka, ABD, Kanada ve Norveç dahil farklı ülkelerden delegasyonun da takip ettiği, 7 Eylül'de başlayan tatbikatı Bakan Ziniçev de yerinde izledi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, tatbikatın ikinci gününde yönetmen Aleksandr Melnik, Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesinin gelişimi ile ilgili belgesel çekimleri için tatbikatın yapıldığı bölgeye geldi. Ancak Melnik, çekimler esnasında uçurumdan nehre düştü. Olay yerinde bulunan Ziniçev de Melnik'i kurtarmak için arkasından suya atladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ziniçev atlarken kaya çıkıntısına çarparak ağır yaralandı. Yaralanan Ziniçev ve Melnik, helikopter ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Moskova'da cenaze töreni düzenlendi

Bakan Ziniçev için Moskova'da Acil Durumlar Bakanlığı Kriz Durumu Ulusal Yönetim Merkezi binasında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ziniçev'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, bakanlar ile bakanlık personeli katıldı.

Putin, Ziniçev'i "kahraman" ilan etti

Putin, bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Ziniçev'e "kahraman" unvanı veren bir karar imzaladı.

Bakan Ziniçev'in cenazesi daha sonra özel uçakla St. Petersburg şehrine götürüldü. Ziniçev'in naaşı St. Petersburg Kuzey Mezarlığı'na askeri törenle defnedildi. Defin işlemi basına kapalı yapıldı.

Yönetmen Aleksandr Melnik'in cenazesinin ise 11 Eylül'de Moskova bölgesindeki bir köyde defnedileceği bildirildi.