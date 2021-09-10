Hayat kurtarırken ölen Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayat kurtarırken ölen Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Hayat kurtarırken ölen Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'nın Arktik bölgesinde tatbikat esnasında bir kişiyi kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi St. Petersburg'da toprağa verildi.

Rusya'nın Arktik bölgesinde tatbikat esnasında bir kişiyi kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in cenazesi St. Petersburg'da toprağa verildi.

Norilsk şehrinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında Ziniçev, iki gün önce, yönetmen Aleksandr Melnik'i kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Arktik bölgesinde bakanlık personeline yönelik ilk defa son derece soğuk koşullarda eğitim verilmek üzere tatbikat düzenleniyordu.

Finlandiya, Danimarka, ABD, Kanada ve Norveç dahil farklı ülkelerden delegasyonun da takip ettiği, 7 Eylül'de başlayan tatbikatı Bakan Ziniçev de yerinde izledi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre, tatbikatın ikinci gününde yönetmen Aleksandr Melnik, Kuzey Deniz Yolu ve Arktik bölgesinin gelişimi ile ilgili belgesel çekimleri için tatbikatın yapıldığı bölgeye geldi. Ancak Melnik, çekimler esnasında uçurumdan nehre düştü. Olay yerinde bulunan Ziniçev de Melnik'i kurtarmak için arkasından suya atladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Ziniçev atlarken kaya çıkıntısına çarparak ağır yaralandı. Yaralanan Ziniçev ve Melnik, helikopter ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Moskova'da cenaze töreni düzenlendi

Bakan Ziniçev için Moskova'da Acil Durumlar Bakanlığı Kriz Durumu Ulusal Yönetim Merkezi binasında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ziniçev'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, bakanlar ile bakanlık personeli katıldı.

Putin, Ziniçev'i "kahraman" ilan etti

Putin, bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Ziniçev'e "kahraman" unvanı veren bir karar imzaladı.

Bakan Ziniçev'in cenazesi daha sonra özel uçakla St. Petersburg şehrine götürüldü. Ziniçev'in naaşı St. Petersburg Kuzey Mezarlığı'na askeri törenle defnedildi. Defin işlemi basına kapalı yapıldı.

Yönetmen Aleksandr Melnik'in cenazesinin ise 11 Eylül'de Moskova bölgesindeki bir köyde defnedileceği bildirildi.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (2) Açıklaması

 Bakan Koca: '(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...

Bakan Koca: "(Kovid-19) İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat...

 Bakan Koca: '(Sahte aşı kartıPCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...

Bakan Koca: "(Sahte aşı kartı/PCR testi iddiaları) Bununla ilgili somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi ama olursa da müeyyidenin güçlü...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar İbrahim Altay Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gökhan Çıra Amelia Hamlin
Spor Nihat Özdemir Okan Buruk Ozan Tufan Şenol Güneş Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Murat Kurum Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayat kurtarırken ölen Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 20:04:45. #1.17#