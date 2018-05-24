Hayat Kurtaran Polis Ödüllendirildi

Gaziantep'te soluk borusuna yiyecek kaçan vatandaşa ilk yardım müdahalesi yapan polis memuru ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta Şahinbey ilçesi Tüfenkçi Yusuf Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir lokantada yemek yiyen bir kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.

Yan masada yemek yiyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubede görevli polis memuru Mustafa Şen, durumu fark edince vatandaşa ilk yardım müdahalesi yaptı.

O onlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, polis memuru Şen'i makamında kabul ederek, teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.