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Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, Sağlık

Hayat kurtaran nakiller artıyor

Hayat kurtaran nakiller artıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakli sayısı 50'ye ulaştı Prof. Dr.

09.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:10
Hayat kurtaran nakiller artıyor

Hayat kurtaran nakiller artıyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakli sayısı 50'ye ulaştı

Prof. Dr. İlter Özer;

"Organ nakillerine başarılı bir şekilde devam ediyoruz, iyi bir sinerji yakaladık"

"Amacımız daha çok hastaya hizmet verebilmek"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen organ nakil sayısı gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Başarılı ameliyatlarıyla adını duyuran ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde organ nakli istatistikleri günden güne artıyor. Hastaları hayata bağlamak için yoğun çaba sarf eden nakil ekibindeki sağlık görevlileri, organ bekleyen hastaları dünya standartlarında naklediyor. Hastalara nakil öncesi adeta kılı kırk yararak birçok tetkik yapan hastane ekibi, 50'den fazla hastaya başarılı bir şekilde organ nakli gerçekleştirdi.


"Organ nakillerine başarılı bir şekilde devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESOGÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. İlter Özer, organ nakliyle ilgili tüm Türkiye'ye hizmet vermek istediklerini söyledi. Özer, "Yaklaşık 2 yılı geçkin bir süredir karaciğer ve böbrek nakline başladık. Organ nakillerine başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Hastanemizde yaklaşık 50 tane organ nakli uygulandı. Amacımız daha çok hastaya hizmet verebilmek. Hatta sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Sağlık turizmi yoluyla uluslararası olarak da hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Hastanemizin ekibimizin bu kapasitesi var. Bunun için de ileriye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.


"Çok detaylı incelemeler gerekiyor"

Organ nakli konusundan detaylı incelemeler yapıldığını aktaran Özer, "Organ nakli sadece bizim çabamız ile olmuyor. Çok geniş bir ekip ile çalışmak zorundayız. Nefroloğumuzla, gastroentoloğumuzla ve diğer bölümlerdeki hocalarımız ile beraber çalışmak zorundayız. Bir araya gelince ancak bir hastayı organ nakline hazırlamak mümkün oluyor. Çünkü çok detaylı incelemeler gerekiyor. Bu zahmetli bir iş ama bunu yapabiliyoruz. Henüz yeni bir merkeziz. Organ nakli sayımız hızla artıyor. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Murat Ulaş da, organ naklinde iyi bir sinerji yakaladıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır organ naklini ve yan dallarını kurarak iyi bir sinerji yakalayarak bu günlere kadar geldik. 50'ye yakın organ nakli yaptık. Hem böbrek, hem de karaciğer. Bunun artması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Hem ülkemize hem de Eskişehir bölgemize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hayat kurtaran nakiller artıyor

Kaynak: İHA

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Hayat kurtaran nakiller artıyor

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